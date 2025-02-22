Как в WhatsApp отправить сообщение без добавления номера: 7 простых способов

Бывало ли у вас, что нужно срочно написать в WhatsApp, но не хочется сохранять номер в контактах? К счастью,приложение позволяет отправлять сообщения без добавления номера, и для этого есть несколько удобных способов.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт Technology Personalized, который специализируется на технологической тематике.
Теперь вы можете отправлять сообщения в WhatsApp напрямую, не сохраняя номер в контактах. Этот метод не требует сторонних приложений или инструментов и доступен для Android и iPhone. Убедитесь, что у вас установлена последняя версия приложения, чтобы воспользоваться этой функцией.
Как отправить сообщение в WhatsApp на Android:
Если у номера есть активный аккаунт WhatsApp, появится опция "Чат" - нажмите на нее, чтобы отправить сообщение без сохранения контакта.
Как отправить сообщение в WhatsApp на iPhone:
Функция "Сообщение себе" - удобный способ сохранять важную информацию, полученную в WhatsApp. Кроме того, ее можно использовать для отправки сообщений без сохранения номера в контактах.
Как отправить сообщение через "Сообщение себе":
Этот способ не только удобен для отправки сообщений, но и позволяет совершать голосовые вызовы без сохранения номера в телефонной книге.
Вы можете отправлять сообщения без сохранения номера, просто используя специальную ссылку. Более того, вы можете редактировать эту ссылку, заменяя номер на любой, с кем хотите начать переписку.
Как воспользоваться этой функцией:
Вас перенаправит на сайт WhatsApp. Нажмите кнопку "Продолжить в чате", и откроется чат с несохраненным контактом.
Приложение Truecaller для Android и iOS может не только фильтровать спам-звонки и сообщения, но и использоваться для отправки сообщений в WhatsApp без сохранения номера.
Как отправить сообщение через Truecaller:
Этот способ удобен и быстрый, особенно если вы часто общаетесь с новыми контактами.
На Android можно отправлять сообщения в WhatsApp без сохранения номера с помощью Google Assistant.
Как это сделать:
Подтвердите отправку - и сообщение будет отправлено без сохранения контакта!
Пользователи iPhone могут автоматизировать отправку сообщений с помощью Siri Shortcuts. Это позволяет отправлять сообщения в WhatsApp без сохранения номера.
Как настроить ярлык:
Этот метод удобен для быстрого общения, особенно если вам часто нужно писать новым контактам.
Если вам нужно отправить сообщение человеку из группы в WhatsApp, но вы не хотите сохранять его номер, можно воспользоваться простым способом.
Альтернативный способ:
Вы также можете открыть информацию о группе, найти нужного участника в списке, нажать на его имя и начать чат.
Напомним, что в Украине создали конкурента Telegram и WhatsApp, который работает даже с плохим Интернетом.
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