Довга відсутність стосунків: що має знати та робити жінка, яка знову хоче вступити у "гру"

Ви довгий час були самі, і це абсолютно нормально. Інколи життя дарує паузу, щоб ми могли розібратися в собі, набратися сил і зрозуміти, чого ж насправді хочемо. Але якщо зараз ви відчули, що готові знову впустити когось у своє серце - скористайтеся цими порадами.

Що варто зробити жінці, яка хоче знову впустити когось у своє життя та почати нові стосунки, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.

Не поспішайте

Ви нічого нікому не винні. Життя - не гонка. Дайте собі час, щоб звикнути до думки про нові знайомства. Якщо ви десь відчуваєте сумніви, це окей. Слухайте себе.

Згадайте, які ви крута

Ви багато чого досягли самі, пережили не одну бурю, і це робить вас особливою. Нагадуйте собі, що ви - цінна і сильна. Чоловік, який стане вашим партнером, буде щасливчиком.

Зробіть щось для себе

Можливо, настав час трохи оновитися? Сходіть в салон, купіть нову сукню або хоча б зробіть собі вдома манікюр. Це не про те, щоб когось вразити, а про ваше власне відчуття впевненості.

Побачення - це просто спілкування

Якщо ви не були на побаченнях роками, може здатися, що це якийсь складний квест. Але ні! Це просто розмова, легкий обмін енергією.

"Будьте собою, не намагайтеся вразити - щирість завжди краща за ідеальність", - радить експерт.

Не зациклюйтеся

Якщо щось не виходить, це не означає, що з вами щось не так. Просто це "не ваша" людина. Продовжуйте знайомитися, спілкуватися - і все станеться, коли прийде час.

Прийміть свою сексуальність

Після довгої перерви інтимна близькість може трохи лякати. Це нормально. Дайте собі час і спробуйте відчути своє тіло заново.

"Головне - робити те, що комфортно саме вам. І пам’ятайте: ви вже прекрасна і повноцінна. Стосунки - це лише приємне доповнення до вашого щасливого життя", - радить Віталій Курсік.