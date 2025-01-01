Как удержаться от сообщений бывшему: секреты железной выдержки
Наступил новый год, в тебе уже немалая порция салатов и шампанского, но чего-то явно не хватает? И тебе вдруг захотелось написать бывшему? Стоп! Глубокий вдох, выдох, и попробуй пережить этот порыв, прочитав наши советы. Возможно, они спасут твою гордость и нервы.
Как сдержать себя от написания сообщений бывшим, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Желание написать бывшему - это как желание съесть пятый кусок пиццы: вроде бы ты уже не голодна, и тебе это не нужно, но какая-то часть тебя так настаивает. Но вместо того, чтобы поддаваться этому импульсу, попробуй воспользоваться советами ниже
1. Напомни себе, почему это плохая идея
Вспомни, почему вы разошлись. Если твой мозг мило напоминает только романтические прогулки, где-то там должно быть еще воспоминание о его забытой посуде в мойке или той самой ссоре из-за "я забыл написать".
2. Отвлекайся
Начинай стирать все вещи, которые лежали кучей с прошлого года. Или лучше - занимайся спортом. Сделай выпады, планку, и желание написать исчезнет вместе с остатками сил.
3. Удали его номер (или хотя бы измени название контакта)
"Любимый" превращается в "Не писать даже если очень хочется". Это как личный стоп-сигнал, но для твоих пальцев.
4. Пиши не ему, а подружке
Все подруги в разных частях света нужны именно для таких моментов. Напиши ей все, что хотела сказать бывшему, но подготовься к ответу в стиле "успокойся и не порть себе жизнь".
5. Запиши свои мысли
Не в чат, а в блокнот. Напиши письмо, вылей все эмоции, но не отправляй. Это терапия, и бонус - никаких последствий.
6. Напомни себе, что ты - королева.
А королевы не пишут первыми. Вообще.
Интересные факты
- Исследования показывают, что только 15% людей жалеют, что не вернулись к бывшим. Другие 85% радуются, что удержались от этого соблазна.
- Психологи советуют выдержать 30 дней без какого-либо контакта после разрыва - это лучший способ начать жить заново.
- Минутная физическая активность может снизить эмоциональный импульс до 70%.
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При написании материала использованы источники: psychologytoday, huffpost, wellandgood.