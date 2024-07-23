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Як всім відомі місця Одеси виглядали 100 років тому: унікальні фото

Одеський оперний театр (ілюстративне фото: Pixabay.com)
Автор: Фелікс Коркін

Одеса завжди була улюбленим курортним місцем в Україні. Багато поколінь українців відвідували це приморське місто, гуляло його вулицями та оглядали місцеві пам'ятки. Тож буде дуже цікаво подивитися, якою була Одеса сто років тому - та порівняти ці знакові місця с їх сучасним видом.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас фотографії знайомих усім туристам локацій Одеси 1920-х років.

Оперний театр

Одеський національний академічний театр опери та балету є найстарішим оперним театром України. Він розташований у місті Одеса за адресою: провулок Чайковського, 1. Театр було збудовано у 1887 році під керівництвом архітекторів Фердинанда Фельнера та Германа Гельмера у стилі віденського бароко.

Одеський оперний театр у радянські часи мав ім'я на честь Луначарського (фото: viknaodessa.od.ua).

Вулиця Рішельєвська

Рішельєвська - одна з головних вулиць у центрі Одеси. У 1809 році вулиця отримала свою першу назву - Театральна - після відкриття Першого міського театру на перетині з Ланжеронівською. Це була перша вулиця з багатоповерховими будинками. Засновник першого театру, герцог Арман де Рішельє, жив на початку вулиці, яка отримала сучасну назву після від'їзду герцога до Франції у 1814 році.

Вулиця Рішельєвська була вулицею Леніна  (фото: viknaodessa.od.ua)

Ботанічний сад

Ботанічний сад в Одесі був заснований ботаніком-французом Карлом Десметом у 1819 році. Нині він носить назву Ботанічного саду Одеського національного університету імені Іллі Мечникова, і на його площі в 16 гектарів росте понад 3000 різних рослин.

Ботанічний сад вже сто років тому був у розквіті своєї флори (фото: viknaodessa.od.ua)

Залізничний вокзал

Перший залізничний вокзал Одеси був побудований у 1884 році, а нинішня будівля зведена в 1952 році. Він розташований на Привокзальній площі між Куликовим полем і Привозом. У 2006 році вокзал було реконструйовано.

Ворота Одеси. Звідси починався відпочинок для усіх туристів  (фото: viknaodessa.od.ua)

Міський сад

Міський сад в Одесі - це сквер на вулиці Дерибасівській, заснований у 1803 році Феліксом де Рибасом, братом засновника міста Хосе де Рибаса. У сквері зараз розташовані Літній театр Одеської обласної філармонії, павільйон-ротонда та кілька скульптур.

Міський сад тоді був ще не таким зеленим як зараз (фото: viknaodessa.od.ua)

Аркадія

Аркадія - курортний район Одеси, розташований на узбережжі неподалік від 5-ї до 7-ї станцій Фонтанської дороги. Це місце відоме своїм розкішним пляжем та дорогими розважальними закладами. Район отримав свою назву від грецького регіону Аркадія, який за легендою є символом щастя, спокою і ідилії.

Улюбленіше місце "красивого відпочинку" 100 років тому ще не було таким пафосним як сьогодні (фото: viknaodessa.od.ua)

Якщо вам цікаво, якими були українські міста у минулому, то подивиться, як виглядали перші ресторани у Львові.

А також, як виглядав Хрещатик у 1944 році.

При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання та сайти "Вікна Одеса", Одеський обласний архів, Вікіпедія.

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