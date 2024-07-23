Как всем известные места Одессы выглядели 100 лет назад: уникальные фото

Оперный театр

Одесский национальный академический театр оперы и балета является старейшим оперным театром Украины. Расположен в городе Одесса по адресу: переулок Чайковского, 1. Театр был построен в 1887 году под руководством архитекторов Фердинанда Фельнера и Германа Гельмера в стиле венского барокко.

Одесский оперный театр в советское время имел имя в честь Луначарского (фото: viknaodessa.od.ua).

Улица Ришельевская

Ришельевская – одна из главных улиц в центре Одессы. В 1809 году улица получила свое первое название - Театральная - после открытия Первого городского театра на пересечении с Ланжероновской. Это была первая улица с многоэтажными домами. Основатель первого театра, герцог Арман де Ришелье, жил в начале улицы, получившей современное название после отъезда герцога во Францию в 1814 году.

Улица Ришельевская была улицей Ленина (фото: viknaodessa.od.ua)

Ботанический сад

Ботанический сад в Одессе был основан ботаником-французом Карлом Десметом в 1819 году. В настоящее время он носит название Ботанического сада Одесского национального университета имени Ильи Мечникова, и на его площади в 16 гектаров произрастает более 3000 различных растений.

Ботанический сад уже сто лет назад был на высоте своей флоры (фото: viknaodessa.od.ua)

Железнодорожный вокзал

Первый железнодорожный вокзал Одессы был построен в 1884 году, а нынешнее здание построено в 1952 году. Он расположен на Привокзальной площади между Куликовым полем и Привозом. В 2006 году вокзал был реконструирован.

Ворота Одессы. Отсюда начинался отдых для всех туристов (фото: viknaodessa.od.ua)

Городской сад

Городской сад в Одессе - это сквер на улице Дерибасовской, основанный в 1803 году Феликсом де Рибасом, братом основателя города Хосе де Рибаса. В сквере сейчас расположен Летний театр Одесской областной филармонии, павильон-ротонда и несколько скульптур.

Городской сад тогда был еще не таким зеленым как сейчас (фото: viknaodessa.od.ua)

Аркадия

Аркадия - курортный район Одессы, расположенный на побережье неподалеку от 5-й до 7-й станций Фонтанской дороги. Это место известно своим роскошным пляжем и дорогими развлекательными заведениями. Район получил свое название от греческого региона Аркадия, который по легенде является символом счастья, покоя и идиллии.

Любимое место "красивого отдыха" 100 лет назад еще не было таким пафосным как сегодня (фото: viknaodessa.od.ua)