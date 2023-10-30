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"Розруха більшовицької влади". Дивіться, як виглядав Хрещатик у 1944 році (фото)

Київ, Понеділок 30 жовтня 2023 15:25
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"Розруха більшовицької влади". Дивіться, як виглядав Хрещатик у 1944 році (фото) Як виглядав Хрещатик раніше (ілюстративне фото: РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Після 1941 року вулиця Хрещатик у Києві була зруйнована. Більшість будинків були знищені вибухами та пожежею. Німецькі війська, які тільки захопили місто, звинувачували в диверсіях радянську владу та євреїв. Конкурс на проект відновлення Хрещатика було оголошено 22 червня 1944 року.

Як виглядала центральна вулиця Києва у 1944 році, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію "Старі фото Києва" у Facebook.

Так, на знімку показано, як населення міста на вулиці розбирає завали будинків.

"Хрещатик, 1944 рік", - підписали раритетний знімок.

&quot;Розруха більшовицької влади&quot;. Дивіться, як виглядав Хрещатик у 1944 році (фото)Як виглядав Хрещатик у 1944 році (фото: facebook.com/groups)

Для довідки

Під час окупації Києва у 194-1943 роках німці перейменували вулицю в Айхгорнштрассе.

1943 року після звільнення міста почалися роботи з відновлення вулиці, при цьому розчищали дорогу, розбирали завали. У відновлювальних роботах брало участь все населення міста.

До кінця 1944 року було розроблено 22 проекти відновлення головної вулиці Києва. Всі вони були виставлені на суд громадськості у Музеї російського мистецтва.

Багато проектів планувалося використовувати ескалатори на узвозі від Хрещатика до Набережної. У результаті керівництво не зупинилося на жодному з них, і було організовано другий тур. У другому турі конкурсу брали участь три групи архітекторів під керівництвом Олександра Власова, Олексія Тація та Володимира Заболотного.

Заболотного було розкритиковано на урядовому рівні через використання форм українського необарокко, і на тій підставі подальшої участі у конкурсі він не брав.

&quot;Розруха більшовицької влади&quot;. Дивіться, як виглядав Хрещатик у 1944 році (фото)&quot;Розруха більшовицької влади&quot;. Дивіться, як виглядав Хрещатик у 1944 році (фото)Ось так виглядав Київ під час окупації у 1941-1943 роках (фото: wikipedia.org)

У коментарях українці поділилися спогадами про цей період.

  • Розруха більшовицької влади Москви.
  • На будівництві німці полонені на хліб міняли ножі.
  • Я 5-річний пацан пам'ятаю, як полонені німці відновлювали сусідній будинок на вулиці зараз Ярославів Вал. Працювали добре. Їх і годували добре. Ми з заздрістю дивилися що їм привозили. Ми тоді так близько не їли. А відновлений Хрещатик зовсім не той, що був до війни. Вибухали його не німці. Їм це не треба було. Висаджено в повітря, коли німці вже були в Києві.
  • І моя мама теж брала участь у відбудові Хрещатика

Дивіться, як виглядав центр Києва у 60-х роках.

Раніше ми ділилися рідкісними фото Києва, зробленими 100 років тому.

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