Як врятувати вмираючу кімнатну рослину: головні правила

Експерт по кімнатних квітах поділився ознаками того, що ваша рослина може гинути, і як ви можете цьому запобігти.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Express.

Є багато факторів, які потенційно можуть призвести до передчасної загибелі ваших кімнатних рослин.

Загибель вашої рослини може бути пов’язана з місцем її розміщення у вашому домі, навіть зводячись до конкретної кімнати, в якій вона може рости.

Як врятувати вмираючу кімнатну рослину

По-перше, вам треба зрізати будь-яке коричневе або жовте листя.

Якщо листя коричневе або жовте, на жаль, воно не повернеться до нормального стану.

Після того, як ви зріжете коричневе і жовте листя, ви повинні перевірити грунт.

Експерт сказав, що найчастіше кімнатні рослини гинуть через надмірний полив.

Перезволоження - це коли ви занадто часто поливаєте рослину, через що ґрунт постійно залишається вологим. Ви можете скористатися пальцем або паличкою, щоб перевірити рівень води в рослині. Перевірте грунт рослини, і якщо він надтовологий - припиніть так часто поливати.

Далі перевірте коріння вашої рослини, якщо вони пахнуть, або чорні чи кашоподібні, це ознака кореневої гнилі.

Ліквідація кореневої гнилі - це складний процес, який, зрештою, включає видалення гнилих коренів рослини, пересадку її в горщик, а також інші фактори. Після того, як ви перевірили свою рослину на наявність кореневої гнилі, перевірте як передню, так і задню частину листя на наявність ознак шкідників.

Нарешті, ви повинні переглянути положення вашої рослини. Деякі рослини люблять сонце, а деякі - навпаки тінь.