Как спасти умирающее комнатное растение: главные правила

Эксперт по комнатным цветам поделился признаками того, что ваше растение может погибать, и как вы можете это предотвратить.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Express.

Есть много факторов, которые могут привести к преждевременной гибели ваших комнатных растений.

Гибель вашего растения может быть связана с местом его размещения в вашем доме, даже сводясь к конкретной комнате, в которой она может расти.

Как спасти умирающее комнатное растение

Во-первых, вам нужно срезать любые коричневые или желтые листья.

Если листья коричневые или желтые, к сожалению, они не вернется в нормальное состояние. После того, как вы срежете коричневые и желтые листья, вы должны проверить почву.

Эксперт сказал, что чаще всего комнатные растения погибают из-за чрезмерного полива.

Переувлажнение - это когда вы слишком часто поливаете растение, из-за чего почва постоянно остается влажной. Вы можете использовать пальцем или палочкой, чтобы проверить уровень воды в растении. Проверьте почву растения, и если он сверхтолок - прекратите так часто поливать.

Далее проверьте корни вашего растения, если они пахнут, или черные или кашевидные, это признак корневой гнили.

Ликвидация корневой гнили - это сложный процесс, который, наконец, включает удаление гнилых корней растения, пересадку его в горшок, а также другие факторы. После того как вы проверили свое растение на наличие корневой гнили, проверьте как переднюю, так и заднюю часть листьев на наличие признаков вредителей.

Наконец, вы должны просмотреть положение вашего растения. Некоторые растения любят солнце, а некоторые - наоборот тень.