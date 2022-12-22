ua ru
Чт, 22 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Как "спасти" продукты в холодильнике, если долго нет света

Новина українською →
Четверг 22 декабря 2022 09:24
Как "спасти" продукты в холодильнике, если долго нет света Фото: Как спасти продукты в холодильнике (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

При постоянных отключениях света в Украине после российских ракетных обстрелов у многих людей пропадают продукты в холодильниках. Как этого избежать?

Советы по спасению еды дали на сайте Минреинтеграции.

Как уберечь продукты при долгом отключении света

Лучше заранее купить контейнеры с сухим льдом или заморозить воду в обычных пластиковых бутылках из-под напитков. Храните их в морозильной камере холодильника на случай отсутствия электроэнергии.

Если нет света, разложите ранее подготовленные емкости со льдом на нижнюю полку холодильника и верхнюю полку морозильной камеры. Так вы продлите время пребывания продуктов в выключенном холодильнике более чем на 4 часа. Благодаря использованию сухого льда длительность хранения может увеличиться до 2 суток.

Если света нет больше, чем 4 часа и дольше пищевые продукты лучше всего положить вместе в морозильной камере. Заполненной она держит холод до 48 часов, наполовину пустой – всего 24 часа.

Если света нет, старайтесь как можно меньше открывать дверцу холодильника. Так вы предотвратите попадание теплого воздуха, ведь оптимальная температура в нем должна быть не выше 4 градусов, а в морозилке – не превышать -4 градуса.

Не забывайте, что продукты, имеющие температуру не выше +4 градусов или на которых хранятся ледяные кристаллы, можно безопасно заморозить повторно или приготовить.

Читайте также, как эксперт рассказал, можно ли заряжать телефон несколько раз в день.

А также вам будет интересно узнать, как сделать обогреватель своими руками.

Читайте РБК-Украина в Google News
холодильник відключеня світла