Як врятувати млинці, які рвуться та прилипають до сковорідки: прості лайфхаки

Млинці - просте блюдо, але часто з ним виникають проблеми. Часто під час приготування млинці можуть порватись або прилипнути до сковороди. Щоб цього не сталось, варто дотримуватись деяких порад.
Про це повідомила експерт із харчування Наталія Мазурик у Telegram.
За її словами, для того, щоб млинці під час смаження не рвались, потрібно дати тістові постояти 10-15 хвилин.
Експерт каже, що так краще виділиться клейковина і млинці будуть еластичніші.
До найсмачніших та корисніших начинок фахівець віднесла:
Якщо ви впевнені, що приготували тісто правильно, то значить причина того, що млинці прилипають, в іншому:
Також, щоб млинці не прилипали, важливо і правильно використовувати рослинну олію:
Раніше ми повідомляли, як приготувати смачний лимонний торт з млинців.
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