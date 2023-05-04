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Как спасти блины, которые рвутся и прилипают к сковороде: простые лайфхаки

Что сделать, чтобы блины во время жарки не рвались (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Блинчики – простое блюдо, но часто с ним возникают проблемы. Часто во время приготовления блины могут порваться или прилипнуть к сковороде. Чтобы этого не произошло, следует придерживаться некоторых советов.

Об этом сообщила эксперт по питанию Наталья Мазурик в Telegram.

Что сделать

По ее словам, для того чтобы блины во время жарки не рвались, нужно дать тесту постоять 10-15 минут.

Эксперт говорит, что так лучше выделится клейковина и блины будут более эластичны.

Топ-5 вкусных начинок для блинов

К самым вкусным и полезным начинкам специалист отнес:

  • жареные и перемолотые семечки и мед;
  • перемолоть авокадо (50 г), банан (50 г) и какао (10 г);
  • мак, нарезанный банан и апельсиновая цедра;
  • растопленный мед, растопленное масло, нарезанные грецкие орехи, нарезанный банан и корица.

Что делать, если тесто прилипает к сковороде

Если вы уверены, что приготовили тесто правильно, значит причина того, что блины прилипают, в другом:

  • слишком низкая или высокая температура для жарки;
  • неумелое обращение с маслом.

Также, чтобы блины не прилипали, важно и правильно использовать растительное масло:

  • добавить 1-2 столовые ложки в тесто;
  • смазывать сковороду после каждого блина;
  • промазывать маслом и дно, и бортики;
  • пользоваться силиконовой кисточкой.

Ранее мы сообщали, как приготовить вкусный лимонный торт из блинов.

Также мы писали, какие ингредиенты ни в коем случае нельзя добавлять в тесто для блинов.

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