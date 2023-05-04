Как спасти блины, которые рвутся и прилипают к сковороде: простые лайфхаки

Блинчики – простое блюдо, но часто с ним возникают проблемы. Часто во время приготовления блины могут порваться или прилипнуть к сковороде. Чтобы этого не произошло, следует придерживаться некоторых советов.
Об этом сообщила эксперт по питанию Наталья Мазурик в Telegram.
По ее словам, для того чтобы блины во время жарки не рвались, нужно дать тесту постоять 10-15 минут.
Эксперт говорит, что так лучше выделится клейковина и блины будут более эластичны.
К самым вкусным и полезным начинкам специалист отнес:
Если вы уверены, что приготовили тесто правильно, значит причина того, что блины прилипают, в другом:
Также, чтобы блины не прилипали, важно и правильно использовать растительное масло:
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