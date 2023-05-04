Как спасти блины, которые рвутся и прилипают к сковороде: простые лайфхаки

Что сделать

По ее словам, для того чтобы блины во время жарки не рвались, нужно дать тесту постоять 10-15 минут.

Эксперт говорит, что так лучше выделится клейковина и блины будут более эластичны.

Топ-5 вкусных начинок для блинов

К самым вкусным и полезным начинкам специалист отнес:

жареные и перемолотые семечки и мед;

перемолоть авокадо (50 г), банан (50 г) и какао (10 г);

мак, нарезанный банан и апельсиновая цедра;

растопленный мед, растопленное масло, нарезанные грецкие орехи, нарезанный банан и корица.

Что делать, если тесто прилипает к сковороде

Если вы уверены, что приготовили тесто правильно, значит причина того, что блины прилипают, в другом:

слишком низкая или высокая температура для жарки;

неумелое обращение с маслом.

Также, чтобы блины не прилипали, важно и правильно использовать растительное масло: