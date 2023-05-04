Як врятувати млинці, які рвуться та прилипають до сковорідки: прості лайфхаки

Млинці - просте блюдо, але часто з ним виникають проблеми. Часто під час приготування млинці можуть порватись або прилипнути до сковороди. Щоб цього не сталось, варто дотримуватись деяких порад.

Про це повідомила експерт із харчування Наталія Мазурик у Telegram .

Що зробити

За її словами, для того, щоб млинці під час смаження не рвались, потрібно дати тістові постояти 10-15 хвилин.

Експерт каже, що так краще виділиться клейковина і млинці будуть еластичніші.

Топ-5 смачних начинок для млинців

До найсмачніших та корисніших начинок фахівець віднесла:

смажене та перемеле соняшникове насіння та мед;

перемолоти авокадо (50 г), банан (50 г) та какао (10 г);

мак, нарізаний банан і апельсинова цедра;

розтоплений мед, розтоплене масло, нарізані грецькі горіхи, нарізаний банан та кориця.

Що робити, якщо тісто прилипає до сковороди

Якщо ви впевнені, що приготували тісто правильно, то значить причина того, що млинці прилипають, в іншому:

занадто низька або висока температура для смаження;

невміле поводження з маслом.

Також, щоб млинці не прилипали, важливо і правильно використовувати рослинну олію: