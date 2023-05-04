ua ru
Чт, 04 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Как спасти блины, которые рвутся и прилипают к сковороде: простые лайфхаки

Новина українською →
Четверг 04 мая 2023 18:27
Как спасти блины, которые рвутся и прилипают к сковороде: простые лайфхаки Что сделать, чтобы блины во время жарки не рвались (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Блинчики – простое блюдо, но часто с ним возникают проблемы. Часто во время приготовления блины могут порваться или прилипнуть к сковороде. Чтобы этого не произошло, следует придерживаться некоторых советов.

Об этом сообщила эксперт по питанию Наталья Мазурик в Telegram.

Что сделать

По ее словам, для того чтобы блины во время жарки не рвались, нужно дать тесту постоять 10-15 минут.

Эксперт говорит, что так лучше выделится клейковина и блины будут более эластичны.

Топ-5 вкусных начинок для блинов

К самым вкусным и полезным начинкам специалист отнес:

  • жареные и перемолотые семечки и мед;
  • перемолоть авокадо (50 г), банан (50 г) и какао (10 г);
  • мак, нарезанный банан и апельсиновая цедра;
  • растопленный мед, растопленное масло, нарезанные грецкие орехи, нарезанный банан и корица.

Что делать, если тесто прилипает к сковороде

Если вы уверены, что приготовили тесто правильно, значит причина того, что блины прилипают, в другом:

  • слишком низкая или высокая температура для жарки;
  • неумелое обращение с маслом.

Также, чтобы блины не прилипали, важно и правильно использовать растительное масло:

  • добавить 1-2 столовые ложки в тесто;
  • смазывать сковороду после каждого блина;
  • промазывать маслом и дно, и бортики;
  • пользоваться силиконовой кисточкой.

Ранее мы сообщали, как приготовить вкусный лимонный торт из блинов.

Также мы писали, какие ингредиенты ни в коем случае нельзя добавлять в тесто для блинов.

Читайте РБК-Украина в Google News
млинці эксперты