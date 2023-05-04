Как спасти блины, которые рвутся и прилипают к сковороде: простые лайфхаки
Блинчики – простое блюдо, но часто с ним возникают проблемы. Часто во время приготовления блины могут порваться или прилипнуть к сковороде. Чтобы этого не произошло, следует придерживаться некоторых советов.
Об этом сообщила эксперт по питанию Наталья Мазурик в Telegram.
Что сделать
По ее словам, для того чтобы блины во время жарки не рвались, нужно дать тесту постоять 10-15 минут.
Эксперт говорит, что так лучше выделится клейковина и блины будут более эластичны.
Топ-5 вкусных начинок для блинов
К самым вкусным и полезным начинкам специалист отнес:
- жареные и перемолотые семечки и мед;
- перемолоть авокадо (50 г), банан (50 г) и какао (10 г);
- мак, нарезанный банан и апельсиновая цедра;
- растопленный мед, растопленное масло, нарезанные грецкие орехи, нарезанный банан и корица.
Что делать, если тесто прилипает к сковороде
Если вы уверены, что приготовили тесто правильно, значит причина того, что блины прилипают, в другом:
- слишком низкая или высокая температура для жарки;
- неумелое обращение с маслом.
Также, чтобы блины не прилипали, важно и правильно использовать растительное масло:
- добавить 1-2 столовые ложки в тесто;
- смазывать сковороду после каждого блина;
- промазывать маслом и дно, и бортики;
- пользоваться силиконовой кисточкой.
Ранее мы сообщали, как приготовить вкусный лимонный торт из блинов.
Также мы писали, какие ингредиенты ни в коем случае нельзя добавлять в тесто для блинов.