Як врятувати кислий ґрунт на городі: найкращі народні способи

Як перевірити кислотність ґрунту

Зробити це можна за допомогою лакмусового папірця. Це спеціальні смужки, просочені реактивом. Їх опускають в настій із землі і води. Смужка змінює колір залежно від рівня кислотності.

Вирийте неглибоку, близько 30 см, ямку. З кількох місць візьміть зразки ґрунту і покладіть їх в скляну ємність. Додайте дистильованої води (співвідношення ґрунту та води повинно бути 1:2) і ретельно все перемішайте. Через 5 хвилин візьміть лакмусовий папірець і на кілька секунд опустіть в розчин.

На кислий ґрунт вкаже червоний (рН 4-4,5 - ґрунт сильнокислий) або рожевий (рН 5-6 - ґрунт слабокислий або кислий) колір індикатора.

Можна визначити кислотність і народним способом. Для цього 3-4 листки смородини залити склянкою окропу. Дати відстоятися до кімнатної температури, після чого додати туди трохи землі. За кольором зафарбування води визначаємо кислотність ґрунтового розчину:

червоний - висока (pH 3,5-4,5);

рожевий - середня (pH 4,5-6,5);

зелений - нейтральна (pH ~7);

блакитний - низька (pH 7 і вище).

Ознакою підвищеної кислотності ґрунту на ділянці також служать деякі рослини. Це хвощ польовий, щавель, багно, верес, жовтець отруйний, волошка, молочай, що ростуть на ньому.

Найкращі розкислювачі ґрунту:

Доломітове борошно

Деревна зола

Вапно

Деревна зола зможе допомогти тільки на середньо- або слабокислих ґрунтах. Її необхідно внести не менше 200 г на 1 кв. м. Ефективність золи можна збільшити, якщо додати разом з нею гашене вапно, крейду або доломітове борошно. Деревна зола не тільки зменшить кислотність ґрунту, але ще й наситить її фосфором, кальцієм і мікроелементами.

Доломітове борошно не просто знижує рівень кислотності ґрунту. Воно ще й збагачує ґрунт необхідними рослині кальцієм і магнієм. Необхідну для вапнування кількість розраховують, виходячи зі ступеня кислотності.

На слабокислих ґрунтах достатньо 350 г борошна на 1 кв. м, на середньокислих - 500 г, на сильнокислих - 600 г. Щоб засіб спрацював ефективніше, після внесення доломітового борошна ґрунт потрібно перекопати.

При внесенні вапна в сильнокислий ґрунт, рівень pH буде збільшуватися поступово, протягом декількох років. З цієї причини і вносити його рекомендується в кілька етапів. У перший рік внесіть приблизно половину від усієї кількості, а у другій і третій роки - по 1/4 частині норми.

При вапнуванні сильнокислих ґрунтів потрібно не менше 5-7 кг вапна на 1 кв. м. Середньокислим ґрунтам зможе допомогти внесення 4-5 кг, слабокислим - 2 кг на кв. м. Ці процедури краще робити восени, тому що основна маса культур негативно реагує на внесення вапна. Глибина внесення - не менше 20 см. Краще використовувати гашене вапно. З цієї причини перед вапнуванням сухе вапно заливають водою: на 2,5 частини вапна беруть 1 частину води. Коли вапно просочиться водою, воно готове до використання. Після внесення ґрунт треба переорати або закультивувати. Так вапнування принесе максимальну користь.

Яка городина любить кислий ґрунт

Сюди можна віднести гарбузові культури, томати і моркву. На слабо - і середньокислих ґрунтах вони при гарному догляді зможуть порадувати вас непоганим урожаєм.

Картопля і зеленні культури не вимагають вапнування і прекрасно можуть рости на кислих ґрунтах.