Как спасти кислую почву на огороде: лучшие народные способы

Большинство огородных культур не любит кислую почву, болеет, плохо растет. Но все можно сменить простыми способами. Для начала нужно измерить кислотность почвы.
Об этом пишет Дача. Сад та город.
Сделать это можно с помощью лакмусовой бумажки. Это специальные полоски, пропитанные реактивом. Их опускают в настой из земли и воды. Полоска изменяет цвет в зависимости от уровня кислотности.
Выройте неглубокую, около 30 см, ямку. С нескольких мест возьмите образцы грунта и положите их в стеклянную емкость. Добавьте дистиллированную воду (соотношение грунта и воды должно быть 1:2) и тщательно все перемешайте. Через 5 минут возьмите лакмусовую бумажку и на несколько секунд опустите в раствор.
На кислую почву укажет красный (рН 4-4,5 – почва сильнокислая) или розовый (рН 5-6 – почва слабокислая или кислая) цвет индикатора.
Можно определить кислотность и народным способом. Для этого 3-4 листа смородины залить стаканом кипятка. Дать отстояться до комнатной температуры, после чего добавить туда немного земли. По цвету окраски воды определяем кислотность грунтового раствора:
Признаком повышенной кислотности почвы на участке также служат некоторые растения. Это хвощ полевой, щавель, багульник, вереск, лютик ядовитый, василек, молочай, растущие на нем.
Древесная зола сможет помочь только на средне- или слабокислых почвах. Ее нужно внести более 200 г на 1 кв. м. Эффективность золы можно увеличить, если добавить вместе с ней гашеную известь, мел или доломитовую муку. Древесная зола не только уменьшит кислотность почвы, но и насытит ее фосфором, кальцием и микроэлементами.
Доломитовая мука не просто снижает уровень кислотности почвы. Она еще и обогащает почву необходимыми растению кальцием и магнием. Необходимое для известкования количество рассчитывают исходя из степени кислотности.
На слабокислых почвах достаточно 350 г муки на 1 кв. м, на среднекислых – 500 г, на сильнокислых – 600 г. Чтобы средство сработало эффективнее, после внесения доломитовой муки почву нужно перекопать.
При внесении извести в сильнокислую почву, уровень pH будет увеличиваться постепенно, в течение нескольких лет. По этой причине и вносить ее рекомендуется в несколько этапов. В первый год внесите примерно половину всего количества, а во второй и третий годы - по 1/4 части нормы.
При известковании сильнокислых грунтов требуется не менее 5-7 кг извести на 1 кв. м. Среднекислым почвам сможет помочь внесение 4-5 кг, слабокислым – 2 кг на кв. м. Эти процедуры лучше делать осенью, потому что основная масса культур отрицательно реагирует на внесение извести. Глубина внесения – не менее 20 см. Лучше использовать гашеную известь. По этой причине перед известкованием сухую известь заливают водой: на 2,5 части извести берут 1 часть воды. Когда известь пропитается водой, она готова к использованию. После внесения почву нужно перепахать или закультивировать. Так известкование принесет максимальную пользу.
Сюда можно отнести тыквенные культуры, томаты и морковь. На слабо- и среднекислых почвах они при хорошем уходе смогут порадовать вас неплохим урожаем.
Картофель и зеленные культуры не требуют известкования и прекрасно могут расти на кислых почвах.
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