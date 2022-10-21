Чому буряк виростає несолодким, і як це змінити вже восени

Несолодкий і навіть гіркуватий червоний столовий буряк, який ви ростили із зернятка, плекали і берегли від довгоносика все літо, - справжнє розчарування для городника. Але вихід є, і почати робити майбутній бурячок солодким треба вже зараз, тобто восени.

Про це пише Дача. Сад та город.

Буряк любить "щедру" землю

Коренеплід дуже любить багату на органіку землю, добре розпушену, щоб був достатній доступ повітря до кореневої системи.

Тому на ділянку, призначену для сівби буряків, вже з осені потрібно внести перегній.

Якщо грунт глинистий, засипте грядки піском і добре перекопайте. На щільній землі коренеплоди набувають гіркуватого присмаку.

Фото: Буряк любить багату землю (pixabay)

Додайте сіль

Натрій хлор слід додавати, коли буряк вже зростає, тобто влітку.

Під час зростання буряки потрібно полити розчином: 1 чайна ложка солі на відро води (на 1 кв. м).

Крім цього, для гарного смаку коренеплодів потрібні підживлення настоєм коров'яку та деревною золою (3 склянки на 1 кв. м).

Але не забувайте, що зола зменшує кислотність ґрунту, що шкодить бурякам. Тому захоплюватися таким підживленням не варто.

Більше вологи

Буряк дуже вимогливий до вологи на початку сезону і під час зростання коренеплодів.

Якщо вона росте в сухому місці, то коренеплоди, як і на щільних ґрунтах, виростають гіркими.