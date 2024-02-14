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Як ВПО отримати субсидію на комуналку: інструкція

Середа 14 лютого 2024 10:41
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Як ВПО отримати субсидію на комуналку: інструкція ВПО мають право на субсидію (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Внутрішньо переміщені особи в Україні мають право на захист від держави та отримання житлової субсидії.

Як саме отримати пільгу, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Мінсоцполітики України.

Що треба знати ВПО

Отримати житлову субсидію можуть сім'ї, у яких плата за житлово-комунальні послуги більше визначеного для них обов’язкового платежу.

Тож, якщо сума усіх платіжок (в межах встановлених соціальних нормативів споживання послуг) вища за обов’язковий платіж, ви потенційно можете отримати субсидію.

Розмір субсидії розраховується індивідуально для кожного домогосподарства. Він напряму залежить від доходів родини: чим менші доходи, тим більшу частину витрат оплатить держава.

При призначенні житлової субсидії до сукупного доходу не враховується допомога на проживання, що надається ВПО.

Щоб отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг внутрішньо переміщені особи можуть звернутися до:

  • Сервісного центру Пенсійного фонду України;
  • Центру надання адміністративних послуг;
  • уповноваженої посадової особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради територіальної громади.
  • Водночас можна оформити субсидію онлайн за допомогою:
  • порталу "Дія"
  • вебпорталу електронних послуг ПФУ
  • мобільного додатку Пенсійного фонду України.

Для отримання субсидії потрібні:

  • Заява про призначення субсидії.
  • Декларація про доходи та витрати, в якій зазначаються дані про осіб зі складу домогосподарства, які проживають разом.
  • Паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків.
  • Довідка про статус ВПО.

Перевірити, чи призначено вам субсидію на оплату ЖКП можна, звернувшись особисто до органу, в якому ви подавали документи на отримання субсидії або на офіційному веб-порталі ПФУ. В особистому кабінеті електронних послуг потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису або через Дію.

Субсидія надається за місцем фактичного проживання - укладання договору оренди житла не є обов’язковим.

Читайте також, хто з українців може втратити субсидію та як її оформити.

До речі, у Кабміні закликають українців оформляти субсидії.

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