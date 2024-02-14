Как ВПО получить субсидию на коммуналку: инструкция

Внутренне перемещенные лица в Украине имеют право на защиту от государства и получение жилищной субсидии.

Как получить льготу, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Минсоцполитики Украины.

Что нужно знать ВПО

Получить жилищную субсидию могут семьи, в которых плата за жилищно-коммунальные услуги больше определенного для них обязательного платежа.

Итак, если сумма всех платежек (в пределах установленных социальных нормативов потребления услуг) выше обязательного платежа, вы потенциально можете получить субсидию.

Размер субсидии рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства. Он напрямую зависит от доходов семьи: чем меньше доходы, тем большую часть расходов оплатит государство.

При назначении жилищной субсидии в совокупный доход не учитывается пособие на проживание, предоставляемое ВПО.

Чтобы получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, внутренне перемещенные лица могут обратиться к:

Сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

Центра предоставления административных услуг;

уполномоченного должностного лица исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета территориального общества.

В то же время можно оформить субсидию онлайн с помощью:

портала "Дия"

вебпортала электронных услуг ПФУ

мобильного приложения Пенсионного фонда Украины.

Для получения субсидии требуются:

Заявление о назначении субсидии.

Декларация о доходах и расходах, в которой указываются данные о лицах из состава домохозяйства, проживающих вместе.

Паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Справка о статусе ВПЛ.

Проверить, назначена ли вам субсидия на оплату ЖКУ можно, обратившись лично в орган, в котором вы подавали документы на получение субсидии или на официальном веб-портале ПФУ. В личном кабинете электронных услуг необходимо авторизироваться с помощью электронной подписи или через Действие.

Субсидия предоставляется по месту фактического проживания - заключение договора аренды жилья не обязательно.