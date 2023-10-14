Як впливатиме реєстр призовників на перетинання кордону: пояснення адвоката

На початку жовтня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що єдиний реєстр військовозобов'язаних уже функціонує та наповнений на понад 90%. Після цього почало з'являтись багато припущень, як ця система повпливає на процес перетину кордону
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію адвоката Володимира Крекотня Instagram.
"Запровадження та функціонування системи "Оберіг", він же "Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів", - жодним чином не впливає на перетин кордону. Навіть, якщо у людини є певні складнощі у взаємовідносинах з ТЦК", - заявляє Крекотень.
Він пояснює, що реєстр функціонує для виконання таких завдань:
"Як бачите, нічого, що було би пов’язане з перетином кордону. До того ж Державна прикордонна служба України та Державна митна служба України не мають доступу до Реєстру і не можуть його використовувати у своїй діяльності", - наголосив адвокат.
Єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних "Оберіг" - державний реєстр, що містить інформацію про всіх призовників, військовозобов’язаних та резервістів віком від 17 до 60 років.
Ця електронна інформаційна система створена для забезпечення військового обліку громадян України. Її ініціювали ще у 2015 році, втім формально її запустили тільки у березні 2022 року. У вересні 2023 року Міноборони підписувало накази про взаємний автоматичний обмін інформацією із іншими реєстрами та відомствами. А вже у жовтні повідомили, що реєстр функціонує та наповнений на більш, як на 90%.
За словами експертів, цифровізація та відхід від паперових облікових карток має підвищити ефективність роботи ТЦК та запобігати корупції.
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