Як впливатиме реєстр призовників на перетинання кордону: пояснення адвоката

Чи впливатиме реєстр призовників на процедуру перетину кордону

"Запровадження та функціонування системи "Оберіг", він же "Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів", - жодним чином не впливає на перетин кордону. Навіть, якщо у людини є певні складнощі у взаємовідносинах з ТЦК", - заявляє Крекотень.

Він пояснює, що реєстр функціонує для виконання таких завдань:

ведення військового обліку громадян України

забезпечення комплектування Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань особовим складом в мирний час та в особливий період

інформаційне забезпечення громадян України, у тому числі осіб, звільнених з військової служби, які мають право на пенсію та членів сімей загиблих військовослужбовців відомостями щодо виконання ними військового обов’язку

"Як бачите, нічого, що було би пов’язане з перетином кордону. До того ж Державна прикордонна служба України та Державна митна служба України не мають доступу до Реєстру і не можуть його використовувати у своїй діяльності", - наголосив адвокат.

Що треба знати про єдиний реєстр призовників

Єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних "Оберіг" - державний реєстр, що містить інформацію про всіх призовників, військовозобов’язаних та резервістів віком від 17 до 60 років.

Ця електронна інформаційна система створена для забезпечення військового обліку громадян України. Її ініціювали ще у 2015 році, втім формально її запустили тільки у березні 2022 року. У вересні 2023 року Міноборони підписувало накази про взаємний автоматичний обмін інформацією із іншими реєстрами та відомствами. А вже у жовтні повідомили, що реєстр функціонує та наповнений на більш, як на 90%.

За словами експертів, цифровізація та відхід від паперових облікових карток має підвищити ефективність роботи ТЦК та запобігати корупції.