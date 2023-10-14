Как будет влиять реестр призывников на пересечение границы: объяснение адвоката

Будет ли реестр призывников влиять на процедуру пересечения границы

"Введение и функционирование системы "Оберіг", он же "Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов", - никоим образом не влияет на пересечение границы. Даже если у человека есть определенные сложности во взаимоотношениях с ТЦК", - заявляет Крэкотень.

Он объясняет, что реестр функционирует для выполнения следующих задач:

ведение военного учета граждан Украины

обеспечение комплектования Вооруженных Сил Украины, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований личным составом в мирное время и в особый период

информационное обеспечение граждан Украины, в том числе лиц, уволенных с военной службы, имеющих право на пенсию и членов семей погибших военнослужащих сведениями о выполнении ими военной обязанности

"Как видите, ничего, что было бы связано с пересечением границы. К тому же, Государственная пограничная служба Украины и Государственная таможенная служба Украины не имеют доступа к Реестру и не могут его использовать в своей деятельности", - подчеркнул адвокат.

Что нужно знать о едином реестре призывников

Единый электронный реестр военнообязанных "Оберіг" - государственный реестр, содержащий информацию обо всех призывниках, военнообязанных и резервистах в возрасте от 17 до 60 лет.

Эта электронная информационная система создана для военного учета граждан Украины. Ее инициировали еще в 2015 году, но формально запустили только в марте 2022 года. В сентябре 2023 года Минобороны подписывало приказы о взаимном автоматическом обмене информацией с другими реестрами и ведомствами. А уже в октябре сообщили, что реестр функционирует и наполнен более чем на 90%.

По словам экспертов, цифровизация и отход от бумажных учетных карт должны повысить эффективность работы ТЦК и предотвращать коррупцию.