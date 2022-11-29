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Як "воскресити" телефон, якщо він упав у сніг

Фото: Як врятувати телефон, якщо він упав у сніг (unsplash.com)
Автор: Людмила Жукова

В Україні зараз панує снігова погода і дуже часто трапляється так, що телефон випадково падає в сніг.

Як реанімувати пристрій після попадання у вологі опади - читайте у матеріалі Styler.

Якщо телефон впав у сніг, пристрій може постраждати не тільки від удару та вологи, але й від реагентів для танення снігу та льоду.

Що робити, якщо телефон все ж таки впав у сніг

  • струсіть його і насухо витріть телефон
  • протріть роз'єми
  • відразу ж не заряджайте смартфон, якщо ви користуєтеся зовнішнім акумулятором, оскільки це може призвести до корозії
  • сильно промоклий пристрій необхідно відразу вимкнути
  • залиште телефон просохнути.

Пам'ятайте, що телефон не можна сушити на батареї або за допомогою фена!

Залиште пристрій на п'ять-шість годин у банці з рисом.

Носіть телефон у чохлі або із захисним склом, це дозволить мінімізувати шкоду при ударі.

Вам захочеться якнайшвидше включити смартфон і перевірити, чи "живий" він. Зазначимо, що у пристрої, якому дали спокій на 3 доби, куди більше шансів, ніж у смартфона, який сушили 24 години.

Якщо ви увімкнете його занадто рано, це може призвести до короткого замикання - тоді вам точно доведеться віднести телефон у ремонт.

Нещодавно ми ділилися корисними порадами, як продовжити заряд батареї телефону та життя повербанку.

Читайте також про те, як зарядити смартфон за відсутності електрики.

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