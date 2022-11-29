Як "воскресити" телефон, якщо він упав у сніг

Якщо телефон впав у сніг, пристрій може постраждати не тільки від удару та вологи, але й від реагентів для танення снігу та льоду.

Що робити, якщо телефон все ж таки впав у сніг

струсіть його і насухо витріть телефон

протріть роз'єми

відразу ж не заряджайте смартфон, якщо ви користуєтеся зовнішнім акумулятором, оскільки це може призвести до корозії

сильно промоклий пристрій необхідно відразу вимкнути

залиште телефон просохнути.

Пам'ятайте, що телефон не можна сушити на батареї або за допомогою фена!

Залиште пристрій на п'ять-шість годин у банці з рисом.

Носіть телефон у чохлі або із захисним склом, це дозволить мінімізувати шкоду при ударі.

Вам захочеться якнайшвидше включити смартфон і перевірити, чи "живий" він. Зазначимо, що у пристрої, якому дали спокій на 3 доби, куди більше шансів, ніж у смартфона, який сушили 24 години.

Якщо ви увімкнете його занадто рано, це може призвести до короткого замикання - тоді вам точно доведеться віднести телефон у ремонт.