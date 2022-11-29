Как "воскресить" телефон, если он упал в снег

В Украине сейчас царит снежная погода и очень часто случается так, что ваш телефон случайно падает в снег.
Как реанимировать устройство после попадания во влажные осадки - читайте в материале Styler.
Если телефон упал в снег, то устройство может пострадать не только от удара и влаги, но и от реагентов для таяния снега и льда.
Помните, что нельзя сушить телефон на батарее или с помощью фена!
Оставьте устройство на пять-шесть часов в банке с рисом.
Носите телефон в чехле или с защитным стеклом, это позволит минимизировать урон при ударе.
Вам захочется как можно скорее включить смартфон и проверить, "жив" ли он. Отметим, что у устройства, которое оставили в покое на 3 суток, куда больше шансов, чем у смартфона, который сушили 24 часа.
Если вы включите его слишком рано, это может привести к короткому замыканию — тогда вам точно придется отнести телефон в ремонт.
Недавно мы делились полезными советами, как продлить заряд батареи телефона и жизнь повербанка.
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