RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как "воскресить" телефон, если он упал в снег

Фото: Как спасти телефон, если он упал в снег (unsplash.com)
Автор: Людмила Жукова

В Украине сейчас царит снежная погода и очень часто случается так, что ваш телефон случайно падает в снег.

Как реанимировать устройство после попадания во влажные осадки - читайте в материале Styler.

Если телефон упал в снег, то устройство может пострадать не только от удара и влаги, но и от реагентов для таяния снега и льда.

Что делать, если телефон все же упал в снег

  • встряхните и насухо вытрите телефон
  • протрите разъемы
  • сразу же не заряжайте смартфон, если вы пользуетесь внешним аккумулятором, потому что это может привести к коррозии
  • сильно промокшее устройство необходимо сразу выключить
  • оставьте телефон просохнуть.

Помните, что нельзя сушить телефон на батарее или с помощью фена!

Оставьте устройство на пять-шесть часов в банке с рисом.

Носите телефон в чехле или с защитным стеклом, это позволит минимизировать урон при ударе.

Вам захочется как можно скорее включить смартфон и проверить, "жив" ли он. Отметим, что у устройства, которое оставили в покое на 3 суток, куда больше шансов, чем у смартфона, который сушили 24 часа.

Если вы включите его слишком рано, это может привести к короткому замыканию — тогда вам точно придется отнести телефон в ремонт.

Недавно мы делились полезными советами, как продлить заряд батареи телефона и жизнь повербанка.

Читайте также о том, как подзарядить смартфон при отсутствии электричества.

Читайте РБК-Украина в Google News
телефон