Як "воскресити" телефон, якщо він упав у сніг
В Україні зараз панує снігова погода і дуже часто трапляється так, що телефон випадково падає в сніг.
Як реанімувати пристрій після попадання у вологі опади - читайте у матеріалі Styler.
Якщо телефон впав у сніг, пристрій може постраждати не тільки від удару та вологи, але й від реагентів для танення снігу та льоду.
Що робити, якщо телефон все ж таки впав у сніг
- струсіть його і насухо витріть телефон
- протріть роз'єми
- відразу ж не заряджайте смартфон, якщо ви користуєтеся зовнішнім акумулятором, оскільки це може призвести до корозії
- сильно промоклий пристрій необхідно відразу вимкнути
- залиште телефон просохнути.
Пам'ятайте, що телефон не можна сушити на батареї або за допомогою фена!
Залиште пристрій на п'ять-шість годин у банці з рисом.
Носіть телефон у чохлі або із захисним склом, це дозволить мінімізувати шкоду при ударі.
Вам захочеться якнайшвидше включити смартфон і перевірити, чи "живий" він. Зазначимо, що у пристрої, якому дали спокій на 3 доби, куди більше шансів, ніж у смартфона, який сушили 24 години.
Якщо ви увімкнете його занадто рано, це може призвести до короткого замикання - тоді вам точно доведеться віднести телефон у ремонт.
Нещодавно ми ділилися корисними порадами, як продовжити заряд батареї телефону та життя повербанку.
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