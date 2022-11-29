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Как "воскресить" телефон, если он упал в снег

Новина українською →
Вторник 29 ноября 2022 13:26
Как "воскресить" телефон, если он упал в снег Фото: Как спасти телефон, если он упал в снег (unsplash.com)
Автор: Людмила Жукова

В Украине сейчас царит снежная погода и очень часто случается так, что ваш телефон случайно падает в снег.

Как реанимировать устройство после попадания во влажные осадки - читайте в материале Styler.

Если телефон упал в снег, то устройство может пострадать не только от удара и влаги, но и от реагентов для таяния снега и льда.

Что делать, если телефон все же упал в снег

  • встряхните и насухо вытрите телефон
  • протрите разъемы
  • сразу же не заряжайте смартфон, если вы пользуетесь внешним аккумулятором, потому что это может привести к коррозии
  • сильно промокшее устройство необходимо сразу выключить
  • оставьте телефон просохнуть.

Помните, что нельзя сушить телефон на батарее или с помощью фена!

Оставьте устройство на пять-шесть часов в банке с рисом.

Носите телефон в чехле или с защитным стеклом, это позволит минимизировать урон при ударе.

Вам захочется как можно скорее включить смартфон и проверить, "жив" ли он. Отметим, что у устройства, которое оставили в покое на 3 суток, куда больше шансов, чем у смартфона, который сушили 24 часа.

Если вы включите его слишком рано, это может привести к короткому замыканию — тогда вам точно придется отнести телефон в ремонт.

Недавно мы делились полезными советами, как продлить заряд батареи телефона и жизнь повербанка.

Читайте также о том, как подзарядить смартфон при отсутствии электричества.

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