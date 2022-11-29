Как "воскресить" телефон, если он упал в снег

В Украине сейчас царит снежная погода и очень часто случается так, что ваш телефон случайно падает в снег.

Как реанимировать устройство после попадания во влажные осадки - читайте в материале Styler.

Если телефон упал в снег, то устройство может пострадать не только от удара и влаги, но и от реагентов для таяния снега и льда.

Что делать, если телефон все же упал в снег

встряхните и насухо вытрите телефон

протрите разъемы

сразу же не заряжайте смартфон, если вы пользуетесь внешним аккумулятором, потому что это может привести к коррозии

сильно промокшее устройство необходимо сразу выключить

оставьте телефон просохнуть.

Помните, что нельзя сушить телефон на батарее или с помощью фена!

Оставьте устройство на пять-шесть часов в банке с рисом.

Носите телефон в чехле или с защитным стеклом, это позволит минимизировать урон при ударе.

Вам захочется как можно скорее включить смартфон и проверить, "жив" ли он. Отметим, что у устройства, которое оставили в покое на 3 суток, куда больше шансов, чем у смартфона, который сушили 24 часа.

Если вы включите его слишком рано, это может привести к короткому замыканию — тогда вам точно придется отнести телефон в ремонт.