Як вода з лимоном може нашкодити організму: вся правда про "магічний" напій

Чим корисний напій

Лимонна вода має багато корисних властивостей. Це завжди гарна альтернатива солодким напоям та сокам.

Також вода з лимоном містить багато вітаміну С. У споживанні разом із їжею, багатою на залізо, це покращить його засвоєння. А також лимонна вода може запобігти утворенню каменів у нирках.

Деякі дослідження вказують, що лимонна вода може пришвидшити обмін речовин, особливо, коли вона тепла. До того ж часто таким низькокалорійним напоєм замінюють інші напої з високим вмістом цукру, що опосередковано допомагає організму.

Окрім того, напій збільшує відчуття насиченості.

Яка шкода для організму

Шкода становить для зубної емалі та шлунка. Лимонний сік може пошкоджувати захисний шар зубів, що в довгостроковій перспективі призведе до проблем із ними.

Регулярне споживання лимонної води в деяких людей може спровокувати напади печії та проблеми зі шлунково-кишковим трактом. Особливо, якщо людина раніше мала певні захворювання цієї системи.

Важливо знати, що вода з лимоном - це корисно, проте в помірних кількостях. Щоб захистити зуби, використовуй трубочки, а також не варто чистити зуби після вживання напою, коли емаль стає м’якою та дуже чутливою до подразнень.

Фахівці кажуть, якщо що ви відчуваєте неприємні симптоми після вживання лимонної води, то варто негайно припинити або принаймні зменшити концентрацію соку в напої. Безпечним дозуванням експерти називають 60 мл лимонного соку на 1 л теплої води.