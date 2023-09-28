Ось що станеться з вами, якщо на місяць "зав'яжете" з алкоголем

Відмова від алкоголю - це чудове рішення для вашого здоров'я, про яке ви не пошкодуєте.

Які переваги ви отримаєте, відмовившись від спиртного на місяць, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Express.

Що зміниться у разі відмови від алкоголю

Експерт у галузі охорони здоров'я Навін Хосла повідомив, що невелика перерва у прийомі алкоголю може принести величезну користь тим, хто візьме у ньому участь.

Надмірне вживання алкоголю може спричинити навантаження на печінку, що, зокрема, вплине на обмін речовин людини.

Люди, які вживають спиртне, важко схуднути, тому перерва в прийомі алкоголю може допомогти людям скинути кілька кілограмів.

Алкоголь класифікується як "порожні калорії", тому що він містить мало поживних речовин або взагалі не містить їх.

"Видалення цих непотрібних калорій із вашого раціону може допомогти прискорити втрату ваги", - повідомив Хосла.

Алкоголь також пов'язаний з голодом після нього, тому люди з більшою ймовірністю будуть їсти жирну їжу, якщо вони випивають.

За словами експерта, перерва у прийомі алкоголю також може покращити психічне здоров'я людини.

"Алкоголь може уповільнити процес обробки інформації вашим мозком, часто створюючи помилкові емоції та реакції, які надалі можуть призвести до негативних думок та почуттів", - зазначив він.

Відмова від міцних напоїв може мати й інші переваги, такі як чиста шкіра та покращення мотивації.

Утримання від алкоголю також може підвищити продуктивність, оскільки похмілля може стати на заваді людям зробити те, чого вони хочуть, наступного дня.

Чотири переваги утримання від алкоголю