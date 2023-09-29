Как вода с лимоном может навредить организму: вся правда о "магическом" напитке

Чем полезен напиток

Лимонная вода имеет много полезных свойств. Это всегда хорошая альтернатива сладким напиткам и сокам.

Также вода с лимоном содержит много витамина С. В потреблении вместе с пищей, богатой железом, это улучшит его усвоение. А также лимонная вода может предотвратить образование камней в почках.

Некоторые исследования указывают, что лимонная вода может ускорить обмен веществ, особенно когда она теплая. К тому же часто таким низкокалорийным напитком заменяют другие напитки с высоким содержанием сахара, что косвенно помогает организму.

Кроме того, напиток увеличивает чувство насыщенности.

Какой вред для организма

Вред составляет для зубной эмали и желудка. Лимонный сок может повреждать защитный слой зубов, что в долгосрочной перспективе приведет к проблемам с ними.

Регулярное потребление лимонной воды у некоторых людей может спровоцировать приступы изжоги и проблемы с желудочно-кишечным трактом. Особенно, если человек раньше имел определенные заболевания этой системы.

Важно знать, что вода с лимоном - это полезно, однако в умеренных количествах. Чтобы защитить зубы, используй трубочки, а также не следует чистить зубы после употребления напитка, когда эмаль становится мягкой и очень чувствительной к раздражениям.

Специалисты говорят, если что вы испытываете неприятные симптомы после употребления лимонной воды, то следует немедленно прекратить или по крайней мере снизить концентрацию сока в напитке. Безопасной дозировкой эксперты называют 60 мл лимонного сока на 1 л теплой воды.