Чи потрібно пити гарячу воду натщесерце? Її переваги та побічні ефекти

Фото: Чи потрібно пити гарячу воду натще (freepik.com)

Вода не тільки вгамовує спрагу, а й приносить величезну користь для здоров'я. Вона може покращити ваше загальне самопочуття та підтримувати водний баланс в організмі.

Чи потрібно пити натще гарячу воду, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Financial Express.