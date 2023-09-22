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Чи потрібно пити гарячу воду натщесерце? Її переваги та побічні ефекти

П'ятниця 22 вересня 2023 08:31
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Чи потрібно пити гарячу воду натщесерце? Її переваги та побічні ефекти Фото: Чи потрібно пити гарячу воду натще (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Вода не тільки вгамовує спрагу, а й приносить величезну користь для здоров'я. Вона може покращити ваше загальне самопочуття та підтримувати водний баланс в організмі.

Чи потрібно пити натще гарячу воду, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Financial Express.

Що відомо про користь гарячої води

Нині є твердження, що вживання теплої води приносить ще більше користі. Примітно, що практикуючі альтернативну медицину стверджують, що гаряча вода – простий спосіб покращити здоров'я.

Які переваги споживання гарячої води на голодний шлунок?

  • Поліпшується травлення, коли ви п'єте гарячу воду. Отже, він знижує ризик запорів, підтримуючи регулярне випорожнення.
  • Гаряча вода може допомогти у детоксикації організму.
  • Зниження ваги. Декілька досліджень показали, що вживання достатньої кількості води може сприяти зниженню ваги, оскільки посилює почуття ситості. Перехід від споживання холодної води до гарячої може прискорити втрату ваги.
  • Полегшує закладеність носа. Якщо ви страждаєте від закладеності носа, пиття гарячої води може дати вам полегшення.
  • Заспокійливий ефект: вживання теплої води рано-вранці надає заспокійливу дію на організм і полегшує напружені м'язи.

Якими є побічні ефекти вживання гарячої води?

  • Надмірне вживання гарячої води може спричинити дисбаланс концентрації води в організмі.
  • Якщо ви п'єте надто багато гарячої води, це може порушити цикл сну.
  • Надмірне вживання гарячої води може мати несприятливий вплив на нирки.
  • Часте вживання гарячої води може спричинити внутрішні опіки. Краще пити теплу воду, аніж гарячу.

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