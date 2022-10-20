Як визначити стать дитини без УЗД: за формою грудей, настроєм і китайським календарем

Визначити стать дитини можна при проведенні УЗД, починаючи з другого триместру, але є деякі "народні методи", які як кажуть, можуть бути точними і без ультразвукового дослідження. Звісно, це не стовідсотково, але якщо у вас вже є діти, можете перевірити достовірність на них.

Дивіться нижче в матеріалі Styler , як це зробити.

За формою живота

Кажуть, якщо животик стирчить і "гострий" - буде хлопчик. Така форма зазвичай непомітна, якщо дивитися зі спини.

Живіт, що збільшується в ширину й помітний навіть зі спини, вказує на те, що це дівчинка.

Симетричність живота також може дати підказку. Кажуть, якщо живіт випирає в лівий бік - найімовірніше, там дівчинка, а якщо в правий - готуйтеся до хлопчика.

За формою грудей

Якщо молочні залози збільшуються в період першої половини вагітності, найімовірніше, народиться хлопчик.

Якщо збільшення помітно тільки на останніх термінах, прикмета вказує на появу дівчинки.

За смаковими вподобаннями майбутньої мами

Наприклад, якщо жінка, яка до вагітності любила кисломолочні продукти й солодощі, тепер не може на них дивитися - народиться хлопчик.

А чекати на дівчинку можна, якщо мама, яка полюбляє каву, раптом відмовляється від цього ароматного напою або не може бачити м’ясо й сир.

За китайським календарем

Ще один спосіб з’ясувати можливу стать дитини - китайський календар вагітності. Що потрібно для визначення статі майбутньої дитини - це вік матері на момент зачаття і місяць ймовірного зачаття.

Перевірити надійність методу ви можете на вже народжених дітках.

За емоційним станом вагітної

Наприклад, надмірна емоційність указує на те, що на світ з'явиться дівчинка. Жінка може сміятися, а потім почати плакати без будь-яких причин.

А ось спокій, що нагадує байдужість, найімовірніше, свідчить про хлопця.

Звісно, лише УЗД дасть вам точний результат про стать майбутньої дитини, а також про її здоров'я. Тому не нехтуйте рекомендаціями, вчасно ставайте на облік, проходьте всі обстеженні та ведіть здоровий спосіб життя.