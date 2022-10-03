Дві смужки - не завжди вагітність: що може означати позитивний тест

Якщо ви запідозрили вагітність, а тест показав дві смужки, це не завжди може означати, що ви чекаєте на появу малюка.

Що ще буде означати тест на вагітність, розповіли лікарі ресурсу sviy.doc.

Тест на вагітність реагує позначкою при контакті з гормоном ХГЛ (ХГЧ) в сечі - хоріонічним гонадотропіном людини. ХГЧ виробляється тими структурами вагітності, що формують на різних етапах розвитку плаценту.

Чому тест може бути псевдо-позитивним:

біохімічна вагітність (рання втрата вагітності після імплантації, ще до виявлення її за допомогою УЗД);

при використанні препаратів ХГЧ в протоколах лікування безпліддя;

в жінок у пременопаузі чи у менопаузі - може виробляєтися в незначній мірі гіпофізом (в мозку);

рідкісна генетична хвороба (1 випадок на 60 000), при якій в крові є постійно підвищений рівень ХГЧ;

коли тест реагує на інші види антитіл, а не на ті, що зв’язані з ХГЧ.

Патологічними джерелами ХГЧ, тобто хворобами, можуть бути

Трофобластичні хвороби:

міхурцевий занос

Це генетична аномалія, коли вміст матки після зачаття представлений розростанням трофобласта. Небезпечний, адже має ризик переродження в агресивний вид раку (хоріонепітелому). На УЗД і при видаленні виглядає як "виноградинки".

хоріонепітеліома

Це пухлини зародкових клітин яєчників (хоріонкарцинома, наприклад), які виробляють ХГЧ. Клінічно проявляються болями в нижніх відділах живота, аномальними кровотечами.

Аномальні продукти зачаття:

анембріонія

Відсутній ембріон, плідне яйце порожнє. Лікар може запідозрити, якщо розміри матки не відповідають очікуваному терміну вагітності. Остаточний діагноз встановлюється на УЗД.

завмерла вагітність

Коли ембріон завмер на певному тижні розвитку. Часто проявляється безсимптомно і виявляється відставанням розмірів матки від очікуваного терміну вагітності. Симптомом може бути кровотеча.

позаматкова вагітність

Так само дасть позитивний тест, бо по факту - вагітність є, але не там, де фізіологічно має бути.

Лікуються такі патології в абсолютній більшості оперативним шляхом.