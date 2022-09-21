Як визначити групу крові дитини за батьківською і коли бувають "сюрпризи" (таблиця)

Визначити, яка група крові чи їх варіанти можуть бути у дитини, можна, знаючи тип крові обох батьків. Цікаво, що бувають і "сюрпризи", коли у дитини зовсім інакша група крові, ніж у тата чи мами.

Дивіться нижче в матеріалі Styler , яка група крові може бути у вашої дитини.

Наслідування груп крові вивчається ще у старшій школі, і називається "законом Менделя".

Тож, аби у чоловіків не було сумнівів щодо їхнього батьківства, давайте розставимо всі крапки над "і".

Як успадковується група крові

Якщо у обох батьків І група крові, у дитини може бути тільки І група крові.

Якщо у батьків І та ІІ група крові, у дитини може бути І або ІІ група крові.

Якщо у батьків І та ІІІ група крові, у дитини може бути І або ІІІ група крові.

Якщо у батьків І та ІV група крові, у дитини може бути ІІ або ІІІ група крові.

Якщо у обох батьків ІІ група крові, у дитини може бути І або ІІ група крові.

Якщо у батьків ІІ та ІІІ група крові, у дитини може бути І, ІІ, ІІІ або ІV група крові.

Якщо у батьків ІІ та ІV група крові, у дитини може бути ІІ, ІІІ або ІV група крові.

Якщо у обох батьків ІІІ група крові, у дитини може бути І або ІІІ група крові.

Якщо у батьків ІІІ та ІV група крові, у дитини може бути ІІ, ІІІ або ІV група крові.

Якщо у обох батьків ІV група крові, у дитини може бути ІІ, ІІІ або ІV група крові.

Як визначити, який резус-фактор може бути у дитини?

Жінки та чоловіки всього світу є переважно носіями позитивного резусу: Rh+. Резус Rh- є тільки у 15% жителів планети.

Резус Rh- у дитини може бути 100%-во лише, коли у обох батьків Rh-. У всіх інших комбінаціях може бути будь-який резус (з різним відсотковим співвідношенням).