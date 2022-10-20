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Как определить пол ребенка без УЗИ: по форме груди, настроению и китайскому календарю

Новина українською →
Четверг 20 октября 2022 16:45
Как определить пол ребенка без УЗИ: по форме груди, настроению и китайскому календарю Фото: Как определить пол ребенка без УЗИ (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Определить пол ребенка можно при проведении УЗИ, начиная со второго триместра, но есть некоторые "народные методы", которые, как говорят, могут быть точными и без ультразвукового исследования. Конечно, это не стопроцентно, но если у вас уже есть дети, можете проверить достоверность на них.

Смотрите ниже в материале Styler, как это сделать.

По форме живота

Говорят, если животик торчит и "острый" – будет мальчик. Такая форма обычно незаметна, если смотреть со спины.

Живот, увеличивающийся в ширину и заметный даже со спины, указывает на то, что это девочка.

Симметричность живота также может подсказать. Говорят, если живот выпирает в левую сторону – вероятнее всего, там девочка, а если в правую – готовьтесь к мальчику.

По форме груди

Если молочные железы увеличиваются в период первой половины беременности, вероятнее всего, родится мальчик.

Если увеличение заметно только на последних сроках, примета указывает на появление девочки.

По вкусовым предпочтениям будущей мамы

К примеру, если женщина, которая до беременности любила кисломолочные продукты и сладости, теперь не может на них смотреть – родится мальчик.

А ждать девочку можно, если мама, которая любит кофе, вдруг отказывается от этого ароматного напитка или не может видеть мясо и творог.

По китайскому календарю

Еще один способ выяснить возможный пол ребенка – китайский календарь беременности. Что нужно для определения пола будущего ребенка – это возраст матери на момент зачатия и месяц вероятного зачатия.

Проверить надежность метода можно на уже родившихся детках.

Как определить пол ребенка без УЗИ: по форме груди, настроению и китайскому календарю

По эмоциональному состоянию беременной

К примеру, чрезмерная эмоциональность указывает на то, что на свет появится девочка. Женщина может смеяться, а затем начать плакать без каких-либо причин.

А вот спокойствие, напоминающее безразличие, вероятнее всего, свидетельствует о мальчишке.

Конечно, только УЗИ даст вам точный результат о поле будущего ребенка, а также о его здоровье. Поэтому не пренебрегайте рекомендациями, вовремя вставайте на учет, проходите все обследования и ведите здоровый образ жизни.

Раньше мы писали, как определить группу крови ребенка по родительской и когда бывают "сюрпризы".

Также читайте, что может означать положительный тест на беременность, если вы не беременны.

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