Як визначити альфонса ще на перших побаченнях: зверніть увагу на ці дрібниці

Хто такі альфонси

Ці люди, які прагнуть контролювати та маніпулювати оточуючими для досягнення своїх власних цілей. Найчастіше такі чоловіки використовують жінку для отримання матеріальних благ.

Спектр дуже широкий – від проживання за рахунок жінки до просування кар'єри завдяки її високому становищу.

Альфонсів можна умовно розділити на дві категорії - професіонали, які займаються "продажем себе". Зазвичай це молоді хлопці, які цілком відкрито йдуть на утримання багатих дам. Вони небезпеки не становлять і зі своїми покровительками дуже ввічливі та милі. Стосунки будуються на обопільних домовленостях.

Друга категорія - це хороші маніпулятори, які швидко промацують усі "хворі" точки у жінки та вміло їх починають використовувати. Їм потрібен від жінок лише ресурс – на початку стосунків це зазвичай емоції та секс, потім – гроші, матеріальні блага та вигода.

Зазвичай як тільки ресурс закінчується, а жінка вигоряє, чоловік зникає. Часто – разом із грошима.

Такі чоловіки мають перелік характеристик, які привертають увагу жіночої статі:

Надмірна впевненість у собі - вони надто впевнені у собі та своїх можливостях, демонструють яскраво виражений егоцентризм.

Маніпулятивна поведінка – вони можуть використовувати різні тактики, такі як лестощі, обіцянки та погрози, тиснуть на жалість, розповідають гарні казки. Мета одна – досягти потрібного результату.

Відсутність емпатії - як у більшості маніпуляторів, альфонси не розуміють і не сприймають почуття, емоції та потреби інших людей.

Бажання контролювати – вони прагнуть тримати під контролем оточуючих та ситуації, щоб забезпечити собі перевагу.

Зустріти такого партнера на життєвому шляху дуже небезпечно. Жінки потім самі зізнаються, що не розуміють, як могли віддати всі свої заощадження на порятунок чиєїсь бабусі, взяли кредит для допомоги коханому чоловікові або зробили щось невластиве, щоб виконати прохання чоловіка.

Як розпізнати альфонса

Вони вселяють почуття неповноцінності. Такі чоловіки швидко встановлюють контроль над жінкою, її критикують, пригнічують її самооцінку, щоб вона почувала себе слабшою та залежала від чоловіка. Найчастіші фрази: "що б ти робила без мене", "та ти без мене взагалі ніхто", "тільки зі мною ти стаєш людиною".

Їхні слова не відповідають діям. Вони дають обіцянки, розповідають про те, як ви житимете красиво, куди разом поїдете і чим займетеся. Але далі слів справа не йде, і чоловік відстоює лише власні інтереси.

Постійна потреба підтвердження своєї важливості. Такі чоловіки вимагають уваги та постійного підтвердження своєї значущості. Вони часто зосереджені на собі та не виявляють інтерес до вас чи інших людей.

Наполягають на серйозності ваших стосунків. Саме так – такі чоловіки чи не з перших побачень кажуть, що у вас все абсолютно серйозно і саме на вас він чекав все своє життя. Вони здатні буквально за кілька тижнів зробити так, щоб увага та думки жінки були поглинені лише ним одним. Мета одна – отримати швидкий контроль над жінкою.

Імітують бурхливу діяльність. У них часто дзвонить телефон, вони зайняті вирішенням неймовірно важливих питань. При цьому чоловік намагається показати жінці, який він ділова і серйозна людина.

Прихованість. Зазвичай альфонси не прагнуть знайомити з друзями, рідними, розповідати про своє минуле і навіть про своє життя поза вашими стосунками.

Тиснуть на жалість. У хід йде все – від непорозуміння у дитячому віці до складної душевної травми, яку завдала інша жінка. Зазвичай альфонси вибирають жінок з ознаками емпатії й майже кожна вважає своїм обов'язком втішити, врятувати, допомогти та підтримати.

Як не стати жертвою альфонсу

1. Розвивайте емоційну стійкість, підвищуйте свої можливості розпізнавати та керувати емоціями. Це дозволить вам протистояти маніпуляціям та приймати раціональні рішення.

2. Будьте дуже уважні та звертайте увагу на будь-яку невідповідність в словах, між словами та діями. Не поспішайте довіряти новому знайомому після кількох побачень. Шукайте підтвердження інформації. Можна навіть запитувати час від часу в різних варіаціях - це дозволить зловити на брехні.

3. Встановіть кордони з перших днів знайомства та не дозволяйте вторгатися у вашу особисту сферу, порушувати червоні лінії та швидко впроваджуватись у ваше життя. Будьте у собі впевнені та захищайте свої інтереси.

4. Шукайте підтримку - зверніться до близьких друзів, членів сім'ї або професійних консультантів.

5. Якщо новий знайомий попросив допомогти з розвитком бізнесу, у нього раптово вкрали машину, обікрали офіс (і ще сотня подібних історій), а ваш перший порив йому допомогти, то обов'язково витримайте паузу та постарайтеся порадитись з кимось із близьких людей. Це дозволить розвіяти чари маніпуляцій.

6. Навчіться чітко говорити слово "ні". Якщо у чоловіка фінансові труднощі, то нехай іде працювати, бере на себе кредит, позичає у своїх друзів чи рідних – вирішує своє завдання самостійно. Ви можете підтримати його морально.