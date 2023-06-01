Как определить альфонса еще на первых свиданиях: обратите внимание на эти мелочи

Кто такие альфонсы

Эти люди, которые стремятся контролировать и манипулировать окружающими для достижения своих собственных целей. Чаще всего такие мужчины используют женщину для получения материальных благ.

Спектр очень широкий - от проживания за счет женщины до продвижения карьеры благодаря ее высокому положению.

Альфонсов можно условно разделить на две категории - профессионалы, которые занимаются "продажей себя". Обычно это молодые парни, которые вполне открыто идут на содержание к богатым дамам. Они опасности не представляют и со своими покровительницами очень обходительны и милы. Отношения строятся на обоюдных договоренностях.

Вторая категория - это хорошие манипуляторы, которые быстро прощупывают все "больные" точки у женщины и умело их начинают использовать. Им нужен от женщин только ресурс - в начале отношений это обычно эмоции и секс, потом - деньги, материальные блага и выгоду.

Обычно, как только ресурс заканчивается, а женщина выгорает, мужчина исчезает. Часто - вместе с деньгами.

У таких мужчин есть перечень характеристик, которые привлекают внимание женского пола:

Чрезмерная уверенность в себе - они слишком уверены в себе и своих возможностях, демонстрируют ярко выраженный эгоцентризм.

Манипулятивное поведение - они могут использовать разные тактики, такие как лесть, обещания и угрозы, давят на жалость, рассказывают красивые сказки. Цель одна - достичь нужного результата.

Отсутствие эмпатии - как у большинства манипуляторов, альфонсы не понимают и не принимают чувства, эмоции и потребности других людей.

Желание контролировать - они стремятся держать под контролем окружающих и ситуации, чтобы обеспечить себе преимущество.

Встретить такого партнера на своем пути очень опасно. Женщины потом сами признаются, что не понимают, как могли отдать все свои сбережения на спасение чьей-то бабушки, взяли кредит для помощи любимому мужчине или совершили что-то совершенно несвойственное, чтобы выполнить просьбу мужчины.

Как распознать альфонса

Они внушают чувство неполноценности. Такие мужчины быстро устанавливают контроль над женщиной, ее критикуют, угнетают ее самооценку, чтобы она чувствовала себя слабее и зависела от мужчины. Самые частые фразы: "что бы ты делала без меня", "да ты без меня вообще никто", "только со мной ты становишься человеком".

Их слова не отвечают действиям. Они дают обещания, рассказывают о том, как вы будете жить красиво, куда вместе поедете и чем займетесь. Но дальше слов дело не идет, и мужчина отстаивает только собственные интересы.

Постоянная необходимость подтверждения своей важности. Такие мужчины требуют внимания и постоянного подтверждения своей значимости. Они часто сосредоточены на себе и не проявляют интерес к вам или другим людям.

Настаивают на серьезности ваших отношений. Именно так - такие мужчины чуть ли не с первых свиданий говорят, что у вас все абсолютно серьезно и именно вас он ждал всю свою жизнь. Они способны буквально за пару недель сделать так, чтобы внимание и мысли женщины были поглощены только ним одним. Цель одна - получить быстрый контроль над женщиной.

Имитируют бурную деятельность. У них часто звонит телефон, они заняты решением невероятно важных вопросов. При этом мужчина старается показать женщине, какой он деловой и серьезный человек.

Скрытность. Обычно альфонсы не стремятся знакомить с друзьями, родными, рассказывать о своем прошлом и даже о своей жизни вне ваших отношений.

Давят на жалость. В ход идет все - от недопонимания в детском возрасте до сложной душевной травмы, которая нанесла другая женщина. Обычно альфонсы выбирают женщин с признаками эмпатии и почти каждая считает своим долгом утешить, спасти, помочь и поддержать.

Как не стать жертвой альфонса

1. Развивайте эмоциональную стойкость, повышайте свои способности распознавать и управлять эмоциями. Это позволит вам противостоять манипуляциям и принимать рациональные решения.

2. Будьте очень внимательны и обращайте внимание на любое несоответствие в рассказах, между словами и действиями. Не торопитесь доверять новому знакомому после нескольких свиданий. Ищите подтверждение информации. Можно даже задавать вопросы время от времени в разных вариациях - это позволит поймать на лжи.

3. Установите границы с первых дней знакомства и не позволяйте вторгаться в вашу личную сферу, нарушать красные линии и быстро внедряться в вашу жизнь. Будьте в себе уверены и защищайте свои интересы.

4. Ищите поддержку - обратитесь к близким друзьям, членам семьи или профессиональным консультантам.

5. Если новый знакомый попросил помочь с развитием бизнеса, у него внезапно украли машину, обокрали офис (и еще сотня подобных историй), а ваш первый порыв ему помочь, то обязательно выдержите паузу и постарайтесь посоветоваться с кем-то из близких людей. Это позволит развеять чары манипуляций.

6. Научитесь четко говорить слово "нет". Если у мужчины финансовые трудности, то пусть идет работать, берет на себя кредит, одалживает у своих друзей или родных - решает свою задачу самостоятельно. Вы можете поддержать его морально.