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Як виявити пальмову олію в сметані: найпростіші способи

Як перевірити якість сметани (фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Пальмову олію часто додають при виробництві продуктів, особливо молочних - сиру, сметани, вершкового масла та навіть твердого сиру. При цьому виробники не вказують на етикетках, що у складі є пальмова олія або обмежуються позначкою: "продукт може містити залишки пальмової олії".

Як визначити, чи є пальмова олія у сметані – читайте нижче.

Чому пальмова олія небезпечна

Ця олія належить до трансжирів і може негативно впливати на здоров'я людини. За даними Гарвардської медичної школи, у такій олії містяться насичені жири, які пов'язують із серцевими захворюваннями.

Насичені жири підвищують рівень поганого холестерину та тригліцеридів, які є основними факторами ризику серцевих захворювань.

Довгий час виробники приховували, що замінюють у виробництві вершкове масло та інші жири – на пальмову олію. Це дозволяє здешевити виробництво та випускати молочні продукти з більшим терміном придатності.

Але завдяки незалежним експертизам ця інформація стала відомою і виробників зобов'язали вказувати, що у складі є пальмова олія.

Якщо у складі пальмової олії багато, то продукти повинні маркувати так: "молоковмісний продукт з рослинними замінниками молочного жиру". Однак цього правила дотримуються не всі.

Пальмова олія в сметані

На жаль, сметану найчастіше розбавляють пальмовою олією. Це дозволяє суттєво знизити ціну продукту, а отже – продати більше. А ще – така сметана має більш тривалий термін зберігання. Якісна сметана зазвичай швидко псується і термін її зберігання дуже короткий.

Зрозуміти, чи є у складі магазинної сметани рослинна олія (пальмова, кокосова, соєва) можна простим смаковим тестом (органолептичним) – скуштувати її на смак.

Якщо в сметані відчувається неприємна жирна плівка, то у цю сметану точно додавали пальмову олію.

Є й інший спосіб – залишити сметану на 5-7 годин у кімнатній температурі. Якщо за цей час запах, і консистенція продукту не зміниться, а поверхня покриється жовтуватою плівкою - у складі точно є рослинний жир.

Чи можна їсти таку сметану

Жир у натуральній сметані чудово засвоюється організмом, оскільки температура його плавлення 33 градуси. А ось пальмова олія набуває рідкої форми тільки при температурі 39-43 градуси.

Це означає, що при потраплянні в шлунок жири частково відкладатимуться в шлунковому тракті та всередині кровоносних судин.

Вживати таку сметану часто – точно не варто. Зрідка - можна, у невеликих порціях вона не завдасть особливої шкоди.

Намагайтеся уважно читати етикетку продукту перед покупкою, оскільки підробкою може бути навіть той, де є маркування ДСТУ.

До речі, раніше ми писали про те, як знайти пальмову олію в інших продуктах харчування.

А також ми розповідали про те, як перевірити якість вершкового масла.

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