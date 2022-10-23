Як швидко визначити у продуктах пальмову олію: на що звернути увагу

Його використовують для заміни дорогих рослинних жирів у харчовій та косметичній продукції. Але така олія належить до трансжирів і може негативно впливати на здоров'я людини.

Пальмову олію часто додають при виробництві твердого сиру, сиру та вершкового масла. При цьому на етикетці його не вказують або обходяться лаконічним формулюванням – "продукт може містити залишки пальмової олії".

Як швидко визначити наявність пальмової олії в сирах або вершковому маслі – читайте нижче.

Кисломолочний сир

Визначити наявність пальмової олії можна візуально. Залишіть тарілку з таким сиром при кімнатній температурі на один день. Якщо через добу сир обвітрився і на ньому з'явилася скоринка, але при цьому запах і колір залишилися незмінними - можете бути впевненими в тому, що пальмова олія в цьому продукті є.

Твердий сир

Занадто еластичний сир чи навпаки - сильно кришиться під ножем (винятком буде пармезан та подібні сорти сиру) - чіткий показник того, що цей продукт варили на рослинній основі. А для здешевлення виробники використовують саме пальмову олію.

Під сонячним промінням справжній сир стане м'якшим і втратить пружність. Рослинний сир стане щільнішим, а на його поверхні виступлять великі краплі жиру.

Ну і найпростіше – зверніть увагу на етикетку. Навіть якщо там не вказано пальмову олію, але сказано, що це "сирний продукт", він точно зроблений на рослинній основі.

Вершкове масло

Пальмову олію додають і у вершкове масло. Однозначно не варто брати в супермаркеті продукт, на якому не вказано, що це справді масло.

Перевірити масло найпростіше на сковороді - якісне масло шипіти не буде, і на його поверхні з'являться білі плівочки.

Масло з добавкою рослинних жирів розплавиться дуже швидко і перетвориться на однорідну рідину. Ще таке масло починає шипіти при нагріванні.