Как обнаружить пальмовое масло в сметане: самые простые способы

Почему пальмовое масло опасно

Это масло относится к трансжирам и может негативно влиять на здоровье человека. По данным Гарвардской медицинской школы, в таком масле содержатся насыщенные жиры, которые связывают с сердечными заболеваниями.

Насыщенные жиры повышают уровень плохого холестерина и триглицеридов, которые являются основными факторами риска сердечных заболеваний.

Долгое время производители скрывали, что заменяют в производстве сливочное масло и другие жиры - на пальмовое. Это позволяет удешевить производство и выпускать молочные продукты с большим сроком годности.

Но благодаря независимым экспертизам эта информация стала известна и производителей обязали указывать, что в составе есть пальмовое масло.

Если в составе пальмового масла много, то продукты должны маркировать так: "молокосодержащий продукт с растительными заменителями молочного жира". Однако этого правила придерживаются не все.

Пальмовое масло в сметане

Увы, сметану чаще всего разбавляют пальмовым маслом. Это позволяет существенно снизить цену продукта, а значит - продать больше. А еще - такая сметана имеет более длительный срок хранения. Качественная сметана обычно быстро портится и срок ее хранения очень короткий.

Понять, есть ли в составе магазинной сметаны растительное масло (пальмовое, кокосовое, соевое) можно простым вкусовым тестом (органолептическим) - попробовать ее на вкус.

Если в сметане чувствуется неприятная жирная пленка, то в эту сметану точно добавляли пальмовое масло.

Есть и другой способ - оставить сметану на 5-7 часов в комнатной температуре. Если за это время запах, и консистенция продукта не поменяется, а поверхность покроется желтоватой пленкой - в составе точно есть растительный жир.

Можно ли есть такую сметану

Жир в натуральной сметане прекрасно усваивается организмом, так как температура его плавления 33 градуса. А вот пальмовое масло принимает жидкую форму только при температуре 39-43 градуса.

Это значит, что при попадании в желудок, жиры частично будут откладываться в желудочном тракте и внутри кровеносных сосудов.

Употреблять такую сметану часто - точно не стоит. Изредка - можно, в небольших порциях она не принесет особого вреда.

Старайтесь внимательно читать этикетку продукта перед покупкой, так как подделкой может оказаться даже тот, где есть маркировка ДСТУ.