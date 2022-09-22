Як вивести будь-яку пляму з пуховика засобами, що завжди під рукою

Щоб ефективно прибрати плями з пуховика без прання, будь-який миючий розчин попередньо необхідно протестувати на невеликій ділянці речі.

Малопомітні плями

Нанесіть декілька крапель засобу для миття посуду на ганчірочку та протріть забруднення. Потім візьміть чисту вологу ганчірочку, витріть пляму та висушіть.

Жирні плями

Потрібно розігріти пляму на пару та нанести трохи бензину на ганчірку і протерти забруднення. Потім посипте сліди содою або порошковою крейдою, залиште на 1-2 хвилини та витрусіть пуховик.

Універсальний засіб

Якщо час дозволяє, а характер плям залишається невідомим, то можна приготувати засіб для виведення плям самостійно. Для цього змішайте з водою трохи нашатирного спирту та додайте засіб для миття посуду.

Усе потрібно ретельно перемішати до утворення густої піни та обробити забруднені ділянки тканини.

Склоочисник

Засіб для миття вікон нанесіть на забруднення. Залишки плями витріть сухою губкою або серветкою.

Плями й розводи після прання

Часто на пуховику виникають плями після прання. Через неякісне полоскання і неправильну сушку на речах виникають жовті плями і розводи.

У такому випадку варто випрати річ ще раз, використовуючи програму для дбайливого прання з додаванням спеціального миючого засобу для пуховиків, включивши режим суперполоскання.

Прибрати невеликі розводи з пуховика можна за допомогою м'якої тканини,яка змочена у теплій воді.

Верхній одяг світлих відтінків потребує особливого догляду. Якщо виправши світлий пуховик, ви виявили на ньому жовті плями, запустіть повторне прання водою низької температури і добре прополощіть.

Однак, якщо це не допомогло, то білий пуховик від жовтих плям врятує перекис водню. Їм необхідно змочити ватний диск і потерти жовтизну, після чого прополоскати річ і правильно просушити.

Кров

Таку складну пляму допоможе видалити перекис водню. Речовину нанести на забруднену ділянку. Все потрібно залишити на 10 хвилин та випрати.