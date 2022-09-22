Как вывести любое пятно из пуховика средствами, что всегда под рукой

Пуховик - универсальный и практичный предмет гардероба. Он спасает от мороза и пронзительного ветра. Однако на нем могут возникать сложные пятна.
Что поможет вывести любые пятна - читайте ниже.
Чтобы эффективно убрать пятна из пуховика без стирки, любой моющий раствор предварительно необходимо протестировать на небольшом участке вещи.
Малозаметные пятна
Нанесите несколько капель моющего средства на тряпочку и протрите загрязнение. Затем возьмите чистую влажную тряпочку, вытрите пятно и высушите.
Жирные пятна
Надо разогреть пятно на пару и нанести немного бензина на тряпку и протереть загрязнение. Затем посыпьте следы содой или порошковым мелом, оставьте на 1-2 минуты и вытряхните пуховик.
Универсальное средство
Если время позволяет, а характер пятен остается неизвестным, то можно приготовить пятновыводитель самостоятельно. Для этого смешайте с водой немного нашатырного спирта и добавьте моющее средство.
Все нужно тщательно перемешать до образования густой пены и обработать загрязненные участки ткани.
Стеклоочиститель
Средство для мытья окон нанесите на загрязнение. Остатки пятна протрите сухой губкой или салфеткой.
Пятна и разводы после стирки
Часто на пуховике возникают пятна после стирки. Из-за некачественного полоскания и неправильной сушки на вещах возникают желтые пятна и разводы.
В таком случае следует постирать вещь еще раз, используя программу для бережной стирки с добавлением специального моющего средства для пуховиков, включив режим суперполоскания.
Убрать небольшие разводы из пуховика можно с помощью мягкой ткани, смоченной в теплой воде.
Верхняя одежда светлых оттенков требует особого ухода. Если выправив светлый пуховик, вы обнаружили на нем желтые пятна, запустите повторную стирку водой низкой температуры и хорошо прополощите.
Однако если это не помогло, то белый пуховик от желтых пятен спасет перекись водорода. Им необходимо смочить ватный диск и потереть желтизну, после чего прополоскать и правильно просушить.
Кровь
Такое сложное пятно поможет удалить перекись водорода. Вещество нанести на загрязненный участок. Все нужно оставить на 10 минут и постирать.
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