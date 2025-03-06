Як витримувати щоденний стрес та не зриватися на близьких: секрети збереження спокою
Знаєте цей стан: день довгий, нерви на межі, голова тріщить, а тут ще вдома хтось питає, де ложки або чому ти такий (така) сердитий (-а)? І ось воно - бажання або гаркнути у відповідь, або закритися в шафі й не виходити звідти до весни. Але давайте чесно: винні не ложки й не рідні. Просто мозок вирішив, що вдома можна розслабитися… і видати весь накопичений за день стрес на найближчих.
Як витримувати стрес щодня та не зривати нерви на близьких, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.
Усвідомити: близькі - не боксерська груша
Вони не винні у вашому перевантаженні, і вони не зобов'язані бути громовідводом для вашого роздратування.
"Якщо хочеться зірватися, поставте собі питання: "А що, якщо ця людина раптом зникне з мого життя? Чи хотів (-ла) би я, щоб наша остання розмова була саме такою?" - радить експерт.
Вихідний для мозку
Якщо ви не даєте собі хоча б трохи часу на перезавантаження, нервова система скаже вам "прощавай".
"Пів години тиші, прогулянка, музика, спорт, теплий чай, і навіть банальне просто "подивитися у стелю" - це те, що допоможе випустити пар і не приносити його додому", - каже фахівець.
Виговоритися, але не наїжджати
"Іноді достатньо просто сказати: "Мене зараз дуже дратує ситуація на роботі/дорозі/в житті, і я на межі. Дай мені хвилин 15 побути в тиші". Повірте, це працює краще, ніж бурчання на всіх навколо.
Ритуал переходу
З роботи - додому, від стресу - до спокою. Можна придумати щось своє: випити чашку чаю в тиші, прийняти душ, змінити одяг, увімкнути улюблену музику.
"Це ніби перемикач, що дозволяє залишити стрес за порогом", - пояснює коуч.
Дихай. Глибше
Так, так, цей банальний лайфхак, про який всі знають, але ніхто не робить. 5 повільних вдихів-видихів допоможуть мозку зрозуміти, що ти не на полі бою, і можна розслабитися.
Не накопичуйте
"Якщо ви щодня проковтуєте образи, невдоволення чи злість, вони точно вилізуть назовні - тільки не контрольовано, а з вибухом. Вчиться говорити про свої почуття одразу і конструктивно", - пояснює Віталій Курсік.
Просіть про допомогу
Ви не залізні (-а). Якщо ви втомлений (-а), перевантажений (-а), скажіть про це. Просити підтримки - не слабкість, а вміння дбати про себе і своїх близьких.
Дозволяйте собі бути людиною
Так, ви іноді зриваєтеся. Всі зриваються. Але головне - вміти просити вибачення, пояснювати та працювати над собою. Ви ж не робот, правда?
"Наостанок - пам’ятайте: ваша сім’я, ваші друзі - це не ваш стрес. Вони - ваш тил. Бережіть його", - резюмує експерт.
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