Как выдерживать ежедневный стресс и не срываться на близких: секреты сохранения спокойствия

Знаете это состояние: день длинный, нервы на пределе, голова трещит, а тут еще дома кто-то спрашивает, где ложки или почему ты такой (такая) сердитый (-ая)? И вот оно - желание либо рявкнуть в ответ, либо закрыться в шкафу и не выходить оттуда до весны. Но давайте честно: виноваты не ложки и не родные. Просто мозг решил, что дома можно расслабиться... и выдать весь накопленный за день стресс на самых близких.

Как выдерживать стресс ежедневно и не срывать нервы на близких, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.

Осознать: близкие - не боксерская груша

Они не виноваты в вашей перегрузке, и они не обязаны быть громоотводом для вашего раздражения.

"Если хочется сорваться, задайте себе вопрос: "А что, если этот человек вдруг исчезнет из моей жизни? Хотел (-а) ли бы я, чтобы наш последний разговор был именно таким?" - советует эксперт.

Выходной для мозга

Если вы не даете себе хотя бы немного времени на перезагрузку, нервная система скажет вам "прощай".

"Полчаса тишины, прогулка, музыка, спорт, теплый чай, и даже банальное просто "посмотреть в потолок" - это то, что поможет выпустить пар и не приносить его домой", - говорит специалист.

Выговориться, но не наезжать

"Иногда достаточно просто сказать: "Меня сейчас очень раздражает ситуация на работе/дороге/в жизни, и я на грани. Дай мне минут 15 побыть в тишине". Поверьте, это работает лучше, чем ворчание на всех вокруг.

Ритуал перехода

С работы - домой, от стресса - к спокойствию. Можно придумать что-то своё: выпить чашку чая в тишине, принять душ, сменить одежду, включить любимую музыку.

"Это как бы переключатель, позволяющий оставить стресс за порогом", - объясняет коуч.

Дыши. Глубже

Да, да, этот банальный лайфхак, о котором все знают, но никто не делает. 5 медленных вдохов-выдохов помогут мозгу понять, что ты не на поле боя, и можно расслабиться.

Не накапливайте

"Если вы ежедневно проглатываете обиды, недовольство или злость, они точно вылезут наружу - только не контролируемо, а со взрывом. Учитесь говорить о своих чувствах сразу и конструктивно", - объясняет Виталий Курсик.

Просите о помощи

Вы не железные (-ая). Если вы уставший (-ая), перегруженный (-ая), скажите об этом. Просить поддержки - не слабость, а умение заботиться о себе и своих близких.

Позволяйте себе быть человеком

Да, вы иногда срываетесь. Все срываются. Но главное - уметь просить прощения, объяснять и работать над собой. Вы же не робот, правда?

"Напоследок - помните: ваша семья, ваши друзья - это не ваш стресс. Они - ваш тыл. Берегите его", - резюмирует эксперт.

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