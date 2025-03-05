Як не зійти з розуму від щоденних новин: практичні поради відповзання від "помиральної ями"

Новини сьогодні - це як міна уповільненої дії: відкрив - і або вибухнув від злості, або завмер у паніці. Як зберегти здоровий глузд і не перетворитися на зомбі, який постійно рефрешить стрічку?

Які поради допоможуть не зійти з розуму від щоденних новин, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч Віталій Курсік.

Дозуй інформацію

Експерт підкреслює, що новини - це як алкоголь. В малих дозах - ок, але якщо бухати зранку до ночі, то недовго і дахом поїхати.

"Обери конкретний час для перегляду новин (наприклад, вранці та ввечері), а не кожні 5 хвилин", - радить він.

Не ковтай усе підряд

Не кожен пост у соцмережах - правда, не кожен експерт - експерт. Перевіряй джерела, фільтруй інфошум.

"Бо інакше мозок перетвориться на смітник, де поруч із реально важливими речами валяється тонна лайна", - підкреслює коуч.

Вимикай емоційний автопілот

Якщо кожна новина викликає або паніку, або лють, значить ти вже на гачку.

"Подихай глибше, зроби паузу, задай собі питання: "Що я можу з цим зробити прямо зараз?" Якщо нічого - значить, просто фіксуєш і йдеш далі", - радить Віталій Курсік. Не гортайте стрічку новин цілодобово - це прямий шлях в глибокий стрес (фото: freepik.com)

Відпочивай від екранів

Новини - це важливо, але ти живеш не тільки в інфопросторі. Вийди на вулицю, зроби щось руками, пограй з котом, побий грушу. Тіло теж має знати, що життя продовжується.

Не соромся блокувати "панікерів"

Якщо у твоїй стрічці є люди, які постійно кричать "ВСЕ ПРОПАЛО", "МИ ВСІ ПОМРЕМО", "БІЖІТЬ", - відправ їх у бан або м’ют. Ти не зобов’язаний слухати цей безперервний крик. Для збереження здорового глузду - не звертайте увагу на панікерів у соцмережах (фото: freepik.com)

Робиш щось корисне - вже супер

Навіть якщо ти просто підтримуєш близьких, донатиш, працюєш - ти вже на своєму місці. Немає сенсу розриватися між новинами, якщо це не дає тобі ресурсів діяти.

Пам’ятай, що ти живий

"Світ - складний, жорсткий, але ти в ньому є. І твій стан важливий. Ніхто не виграє від того, що ти зациклишся на новинах і вигориш. Тому давай, розігни плечі, відклади телефон, зроби собі чай і нагадай собі: "Я тримаюся. І це вже немало" Не новинами єдиними, друже. Живи", - резюмує експерт.

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