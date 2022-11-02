Як виростити зелень на підвіконні вдома, щоб взимку завжди мати свіжу

Звісно, огірки та помідори ви навряд чи посадите вдома, а от розмістити декілька горщиків із зеленню цілком можливо.

Взимку нам часто не вистачає вітамінів, і тоді хочеться з'їсти салату зі свіжих овочів і зеленню. Погодьтеся, що ці товари значно дорожчають, коли наступають холоди. Т о чому б не виростити їх самостійно?

Що краще садити та як виростити зелень у себе вдома взимку - читайте нижче в матеріалі Styler.

Що садити вдома?

Загалом до вирощування в домашніх умовах придатна будь-яка зелень, тому обирайте спираючись на власні вподобання.

Врахувати варто хіба що складність вирощування. Найпростіше вирощувати петрушку, крес-салат, а також цибулю й часник.

Садимо петрушку

Для того, аби перші паростки з'явилися швидше, загорніть насіння в марлю й потримайте його пів години під теплою проточною водою, а потім залиште вологим на 24 години.

Після посадки тримайте насіння в темряві й поливайте через день. Як тільки насіння проросте, перемістіть горщик на підвіконня добре освітленого вікна. Скуштувати петрушку з насіння ви зможете вже за півтора місяця, коли сіянці сягнуть у висоту 10-12 сантиметрів.

Як виростити салат?

Салат проростає досить швидко після посіву. Якщо у вас мало терпіння, можете накрити його плівкою, створивши парниковий ефект. Коли з'являться перші паростки, зніміть її. Зазвичай це 2-5 днів.

Салат любить багато світла та своєчасний полив. Ще одна важлива порада - культура любить достатньо простору. Якщо у вас вистачає місця на підвіконні, після появи зелені їх краще розсадити.

Вирощену зелень доречно додавати в салати та до м'ясних страв (фото: Freepik)

Пророщуємо зелену цибулю

Пригадайте, як це робили ваші мами або бабусі: просто ставили цибулину у воду, і та пускала зелені пагінці. Зробіть аналогічно. Цей нехитрий спосіб по-науковому називається " вирощування цибулі на гідропоніці" .

Перш ніж опустити корінці цибулини у воду, ошпарте її окропом й обережно зріжте верхівку. Коли почне відростати зелене пір'я, зрізайте його доки цибулина не зморщиться. Як тільки це сталося, змініть овоч на свіжий.

Як виростити шпинат вдома?

Шпинат містить багато вітамінів і мінералів, тому його обов'язково варто вирощувати вдома.

Шпинату дуже потрібне освітлення, тому розміщуйте горщик із посівами на південних підвіконнях. Якщо світла не вистачає при посіві взимку або ранньою весною, організуйте додаткове підсвічування.

Якщо є можливість, поставте тару з рослинами на закритому балконі, щоб уникнути перегріву насіння, адже шпинат цього не любить.

Садимо руколу в домашніх умовах

Щоб виростити руколу, вам знадобиться глибокий горщик, щоб насіння можна було занурити на 10 сантиметрів. Для першого поливу п риготуйте живу воду. Заморозьте з вичайну воду, а потім розморозьте за кімнатної температури.

Перед посадкою замочіть насіння в цій воді та залиште насіння набухнути на добу. Після цього зелень виросте на тиждень раніше. При вирощуванні руколи на підвіконні перші паростки зійдуть вже через 5-7 днів.