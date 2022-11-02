Как вырастить зелень на подоконнике дома, чтобы зимой всегда иметь свежую

Конечно, огурцы и помидоры вы вряд ли посадите дома, а вот разместить несколько горшков с зеленью вполне возможно.

Зимой нам часто не хватает витаминов, и тогда хочется съесть салат из свежих овощей и зелени. Согласитесь, эти товары значительно дорожают, когда наступают холода. Так почему бы не вырастить их самостоятельно?

Что лучше сажать и как вырастить зелень у себя дома зимой - читайте ниже в материале Styler.

Что сажать дома?

В общем, к выращиванию в домашних условиях пригодна любая зелень, поэтому выбирайте опираясь на собственные предпочтения.

Учесть следует разве что сложность выращивания. Проще всего выращивать петрушку, кресс-салат, а также лук и чеснок.

Садим петрушку

Для того чтобы первые ростки появились быстрее, заверните семена в марлю и подержите их полчаса под теплой проточной водой, а затем оставьте влажными на 24 часа.

После посадки держите семечки в темноте и поливайте через день. Как только семена прорастут, переместите горшок на подоконник хорошо освещенного окна. Отведать петрушку из семян вы сможете уже через полтора месяца, когда сеянцы достигнут в высоту 10-12 сантиметров.

Как вырастить салат?

Салат прорастает достаточно быстро после посева. Если у вас мало терпения, можете покрыть его пленкой, создав парниковый эффект. Когда появятся первые паростки, снимите ее. Обычно это 2-5 дней.

Салат любит много света и своевременный полив. Еще один важный совет - культура любит достаточно пространства. Если у вас хватает места на подоконнике, после появления зелени их лучше рассадить.

Выращенную зелень уместно добавлять в салаты и мясные блюда (фото: Freepik)

Проращиваем зеленый лук

Вспомните, как это делали ваши мамы или бабушки: просто ставили луковицу в воду, и та пускала зеленые паростки. Сделайте аналогично. Этот бесхитростный способ по-научному называется " выращивание лука на гидропонике" .

Прежде чем опустить корни луковицы в воду, ошпарьте ее кипятком и осторожно срежьте верхушку. Когда начнут отрастать зеленые перья, срезайте их, пока луковица не сморщится. Как только это произошло, смените овощи на свежий.

Как вырастить шпинат дома?

Шпинат содержит много витаминов и минералов, поэтому его обязательно следует выращивать дома.

Шпинату очень нужно освещение, поэтому размещайте горшок с посевами на южных подоконниках. Если света не хватает при посеве зимой или ранней весной, организуйте дополнительную подсветку.

Если есть возможность, поставьте тару с растениями на закрытом балконе во избежание перегрева семян, ведь шпинат этого не любит.

Садим рукколу в домашних условиях

Чтобы вырастить рукколу, вам понадобится глубокий горшок, чтобы семена можно было погрузить на 10 сантиметров. Для первого полива приготовьте живую воду. Заморозьте с чайную воду, а затем разморозьте при комнатной температуре.

Перед посадкой замочите семена в этой воде и оставьте семена набухнуть в сутки. После этого зелень вырастет неделей раньше. При выращивании рукколы на подоконнике первые ростки сойдут уже через 5-7 дней.