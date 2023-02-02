Як виростити мандарин на підвіконні: корисні поради

Де вирощувати мандарин

Спочатку посадити кісточки від солодкого та соковитого мандарину можна у звичайному горщику. Потім ви можете дерево пересадити в теплицю і навіть висадити його у дворі, якщо дозволяють умови. Кісточки необхідно викласти на паперовий рушник, щоб вони просохли.

Садити мандарин потрібно навесні чи на початку літа. Сухі кісточки можна скласти в герметичний контейнер - вони можуть зберігатися кілька тижнів.

Можна посадити мандарин і взимку, якщо у вас у квартирі тепло або є теплиця. Щоб вашому деревцю було тепло, помістіть горщик у ящик із пінопласту, який зверху можна буде накрити листом пластику чи скла.

Мандарину потрібно буде багато світла, але при цьому пряме сонячне проміння не повинно потрапляти на ваш горщик.

Як посадити мандарин

Вам знадобиться глибокий горщик, тому що насіння потрібно опустити на глибину 10 сантиметрів. Не насипайте багато кісточок відразу - достатньо по 1 кісточці на кожен горщик. Грунт для посадки повинен бути вологим.

Поливати насіння потрібно спеціальним відваром на основі водоростей, який стимулюватиме водорості.

Як поливати мандарин

Грунт у мандарину повинен бути вологим - не забувайте поливати землю і збризкувати водою. Зайвої вологи уникайте – земля має бути волога, а не мокра. Вам знадобиться зручна лійка.

Перші пагони мають з'явитися вже за 7-10 днів. Якщо ви хочете, щоб мандарин швидко зростав, то поливайте насіння кожні два тижні рідкими добривами та бережіть пагони від сонячних променів.

Для захисту від шкідників купіть спеціальні гранули - відлякувачі равликів, слимаків та попелиці.

Як пересадити мандарин

Коли розсада досягне 10-15 см заввишки, можна перемістити пагони у більшу тару. Це може бути контейнер, горщик чи місце в теплиці - вибирайте з урахуванням простору, оскільки коріння у мандарину об'ємне.

Коли чекати на плоди

Виростити мандарин не складно, але перший врожай доведеться почекати. Плодоносити дерево почне лише через 2-3 роки. А набрати хоча б кошик урожаю – лише через 3-4 роки.