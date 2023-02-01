Коли і що садити в останній місяць зими: місячний посівний календар на лютий
В останній місяць зими можна сіяти насіння овочів на розсаду в теплиці, займатись посівом багатьох культур, у тому числі квіткових, активно готуватися до початку нового сезону в саду та на городі.
Хоча погода нинішньої "холодної пори" року видалася незвично теплою, ймовірність морозів у лютому залишається, що безпосередньо позначиться на роботах з насінням та рослинами. А ось у посівному місячному календарі, на який часто орієнтуються садівники та городники, сюрпризи не прогнозуються.
Які дати сприятливі та небажані для посіву та розсади у цьому лютому - читайте у матеріалі нижче.
Місячний посівний календар на лютий 2023
Положення фаз Місяця істотно впливає на життєвий цикл рослин, тим самим створюючи сприятливі, нейтральні та несприятливі періоди для роботи з ними. В останній місяць цієї зими:
- повний місяць буде 6 лютого,
- молодик - 20 лютого,
- зростаючий місяць у періоди з 1 по 5 лютого і з 21 по 28 лютого,
- спадаючий місяць - з 7 по 19 лютого.
Сприятливі / несприятливі дати
- Загалом сприятливі дні для посіву, посадки чи пересадки рослин: 3, 4, 10-14, 17, 18, 21, 22, 25, 26 лютого.
- Несприятливі дати для таких робіт: 5, 6, 15, 16, 19, 20 лютого.
Що і коли сіяти та садити у лютому 2023
- Квіти з насіння: 1-3, 21, 24-26, 28 лютого
- Декоративні рослини: 1-3, 21, 24-26, 28 лютого
- Зелень та салат: 1-3, 21, 24-26, 28 лютого
- Огірки: 1-3, 21, 24-26, 28 лютого
- Морква, буряк: 9, 11-14, 16, 17 лютого
- Капуста (білокачанна, цвітна): 1-3, 21, 24-26, 28 лютого
- Томати, фізаліс: 1-3, 21, 24-26, 28 лютого
- Баклажани: 1-3, 21, 24-26, 28 лютого
- Редис, редька: 9, 11-14, 16, 17 лютого
- Цибуля: 9, 11-14, 16, 17 лютого
- Перець (гострий, солодкий): 1-3, 21, 24-26, 28 лютого
- Кабачки, гарбуз, патисони: 1-3, 21, 24-26, 28 лютого
- Картопля, топінамбур: 9, 11-14, 16, 17 лютого
- Квасоля, горох, боби: 9, 11-14, 16, 17 лютого
- Петрушка: 9, 11-14, 16, 17 лютого.
Нагадаємо, раніше метеорологи та народний синоптик розповіли, чи накриють Україну сильні снігопади у лютому.
А також перед цим ми писали, що у лютому Землю накриє затяжними магнітними бурями, та вказували всі небезпечні дати.