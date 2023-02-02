Как вырастить мандарин на подоконнике: полезные советы

Где выращивать мандарин

Сначала посадить косточки от сладкого и сочного мандарина можно в обычном горшке. Потом вы сможете дерево пересадить в теплицу и даже высадить его во дворе, если позволяют условия. Косточки необходимо выложить на бумажное полотенце, чтобы они просохли.

Сажать мандарин нужно весной или в начале лета. Сухие косточки можно сложить в герметичный контейнер - так они могут храниться несколько недель.

Можно посадить мандарин и зимой, если у вас в квартире тепло или же есть теплица. Чтобы вашему деревцу было тепло, поместите горшок в ящик из пенопласта, который сверху можно будет накрыть листом пластика или стекла.

Мандарину нужно будет много света, но при этом прямые солнечные лучи не должны попадать на ваш горшок.

Как посадить мандарин

Вам понадобится глубокий горшок, так как семена нужно опустить на глубину 10 сантиметров. Не насыпайте много косточек сразу - достаточно по 1 косточке на каждый горшок. Почва для посадки должна быть влажная.

Поливать семена нужно специальным отваром на основе водорослей, который будет стимулировать водоросли.

Как поливать мандарин

Почва у мандарина должна быть влажной - не забывайте поливать землю и сбрызгивать водой. Излишней влаги избегайте - земля должна быть влажная, а не мокрая. Вам понадобится удобная лейка.

Первые побеги должны появиться уже через 7-10 дней. Если вы хотите, чтобы мандарин быстро рос, то поливайте семена каждые две недели жидкими удобрениями и берегите побеги от солнечных лучей.

Для защиты от вредителей купите специальные гранулы - отпугиватели улиток, слизней и тли.

Как пересадить мандарин

Когда рассада достигнет 10-15 см в высоту, можно переместить побеги в более крупную тару. Это может быть контейнер, горшок или место в теплице - выбирайте с учетом пространства, так как корни у мандарина объемные.

Когда ждать плоды

Вырастить мандарин не сложно, но вот первый урожай придется подождать. Плодоносить дерево начнет только через 2-3 года. А набрать хотя бы корзину урожая - только через 3-4 года.