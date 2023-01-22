В який час не можна пересаджувати кімнатні рослини: про це часто забувають
Правильна пересадка кімнатних рослин забезпечить вашим вазонам активний ріст і цвітіння. Але важливо враховувати багато нюансів.
Про це читайте нижче в матеріалі Styler.
Коли не можна пересаджувати рослини
Так, від пересадки потрібно утриматися, коли рослина перебуває у стані спокою. Цей період, як правило, припадає на осінні та зимові місяці.
Крім цього, не поспішайте бігти за новим горщиком та землею, якщо після покупки вазону ще не минуло 15-20 днів.
Не варто турбувати рослину в тому випадку, якщо вона захворіла. Для початку вилікуйте квітку, адже пересадка - додатковий стрес, з яким вона може не впоратися.
Це правило діє і в тому випадку, якщо ви виявили, що квітка вражена комахами-шкідниками.
Також постарайтеся перенести пересадку рослини в період цвітіння, адже в цей час вона віддає всі сили на розвиток суцвіть і плодів.
До пересадки рослин треба ставитися уважно (фото: freepik)
Важливі правила пересадки
Дренаж і отвори на дні вазона - обов'язкові. Не нехтуйте цим.
Горщик може бути пластиковим чи глиняним - це не принципово. Але рослини з міцною і важкою верхньою частиною краще садити у важкі горщики, які не будуть перевертатися.
Новий горщик має бути на кілька сантиметрів більший в діаметрі за той, з якого рослина виросла. Не варто садити "на виріст", розраховуючи, що квітка з часом розростеться і вам не треба буде часто її пересаджувати. Велика кількість зайвого ґрунту і вологи може спровокувати загнивання коріння.
Після пересадки у новий зволожений ґрунт треба дати рослини відпочити і не переставляти зайвий раз.
Завжди враховуйте, в який ґрунт садите. Наприклад, фіалкам треба торф'яний ґрунт, а кактусам і сукулентам - піщаний. Грунт з написом "універсальний" підійде непримхливим рослинам, таким як хлорофітум чи сансев'єрія.
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