Як виміряти зріст людини за допомогою iPhone: проста інструкція

За допомогою сучасних технологій на iPhone можна легко виміряти зріст людини, використовуючи вбудований додаток.
Про те, як використовувати смартфон від Apple для вимірювання зросту і які параметри враховувати, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на вебсайт MacRumors, який спеціалізується на новинах, чутках та інформації, пов'язаної з продукцією Apple.
Ця функція вимагає iPhone з LiDAR-сканером поруч із задньою камерою. Цей сенсор зазвичай використовується для доповненої реальності, але його здатність вимірювати зріст людини є корисним бонусом, про який багато хто не знає.
Можливість вимірювати зріст людини вбудована в попередньо встановлений додаток Рулетка від Apple.
Додаток вимірює зріст людини від підлоги до верхньої частини голови або волосся. Однак якщо на людині є шапка, то вимірювання буде від підлоги до верхівки шапки. Ви також можете виміряти сидячий зріст людини.
Можна перемикатися між імперичною системою (фути та дюйми) і метричною (сантиметри) в налаштуваннях додатка: Налаштування, Рулетка, Одиниці вимірювання.
Додаткові поради з сайту Apple:
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