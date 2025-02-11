Как измерить рост человека с помощью iPhone: простая инструкция

С помощью современных технологий на iPhone можно легко измерить рост человека, используя встроенное приложение.
О том, как использовать смартфон от Apple для измерения роста и какие параметры учитывать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт MacRumors, который специализируется на новостях, слухах и информации, связанной с продукцией Apple.
Эта функция требует iPhone с LiDAR-сканером рядом с задней камерой. Этот сенсор обычно используется для дополненной реальности, но его способность измерять рост человека является полезным бонусом, о котором многие не знают.
Возможность измерять рост человека встроена в предустановленное приложение Рулетка от Apple.
Приложение измеряет рост человека от пола до верхней части головы или волос. Однако если на человеке есть шапка, то измерение будет от пола до верхушки шапки. Вы также можете измерить сидячий рост человека.
Можно переключаться между имперической системой (футы и дюймы) и метрической (сантиметры) в настройках приложения: Настройки, Рулетка, Единицы измерения.
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